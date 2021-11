Unterwegs mit Greta

(c) Getty Images

Eine dreiteilige Dokumentation der BBC begleitet Umweltaktivist Greta Thunberg ein Jahr lang bei ihren Reisen und beim Erwachsenwerden.

Greta Thunberg ist Aktivistin, Stimme und Gesicht der „Fridays for Future“-Bewegung und spätestens seit sie auf dem schwedischen Cover der Vogue zu sehen war, auch Ikone eine Generation. Die Dokumentation „Greta Thunberg: Ein Jahr um die Welt zu verändern“ begleitete die mittlerweile 18-Jährige während ihres schulfreien Jahres. Ab kommendem Wochenende ist die dreiteilige Reihe auf Sky erstmals in Österreich zu sehen.

Ein Jahr lang um die Welt

134 Tage ist Greta Thunberg zwischen August 2019 und Ende 2020 unterwegs: Sie hält Reden auf dem UN-Klimagipfel, beim Weltwirtschaftsforum in Davos und im Europäischen Parlament; sie trifft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und sie streikt mit Jugendlichen auf der ganzen Welt, in Los Angeles, Brüssel, Bristol.

Nicht nur Thunbergs Reiseprogramm ist dicht, auch in der Dokumentation haben viele Themen Platz: von der Gletscherschmelze in den kanadischen Rocky Mountains bis hin zu Versauerung der Meere und neuen Wetterphänomen, wie Überschwemmungen und Unwettern in Europa. Überall da wo es brenzlig wird, ist Thunberg vor Ort, um sich gemeinsam mit Expertinnen und Experten wie Sir David Attenborough ein Bild von der Lage zu verschaffen.

Einblick gewährt wird aber auch in Greta Thunbergs persönliche Entwicklung, die in diesem entscheidenden Jahr erwachsen wurde. Offen spricht sie über ihre Diagnose als Autistin, darüber, wie es sich anfühlt, volljährig zu werden und über den Umgang mit Medien, die ihr zwar jede Menge Aufmerksamkeit widmen, aber die die Inhalte ihrer Reden kaum interessieren.

Dazwischen ist immer wieder Thunberg unterwegs zu sehen. Mit dem Zug, mit dem Auto, zur See oder zu Fuß, immerhin bereist die Aktivistin die ganze Welt, ohne in ein Flugzeug zu steigen. Thunberg ist immer in Bewegung, scheint es.

Von einer Krise in die nächste

Der plötzliche Stillstand, der, ausgelöst von der Coronapandemie, nicht nur die ganze Welt, sondern auch die Klimabewegung getroffen hat, ist in der dritten Folge der Reihe Thema. Wie die Protestbewegung trotz der weltweiten Pandemie nicht leiser tritt und die Krise auch als Chance wahrnimmt, ist ab 7. November auf Sky Nature zu sehen.

Originaltitel: „Greta Thunberg: A Year to Change the World”, Dokumentationsserie, UK 2021, drei Episoden à ca. 50 Min. Produzent:innen: Rob Liddell und Helen Thomas. Mit Greta Thunberg, Svante Thunberg und Sir David Attenborough. Erzählt von Paul McGann. Eine Produktion der BBC Studios Science Unit. Ab 7. November auf Sky Nature.

(chrima)