Kein Marvel-Film ist schlechter bewertet als „Eternals“

Salma Hayek ist einer der wenigen großen Stars in "Eternals"

Ausgerechnet: „Eternals“ sollte die Superhelden von Marvel zukunftsfit machen. Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao führte Regie. Doch die Kritiken sind alles andere als berauschend.

„Eternals“, seit dieser Woche im Kino, sei der mit Abstand interessanteste Marvel-Film seit gefühlten Ewigkeiten, urteilte die „Presse“ in ihrer Filmkritik. Er werfe politische und existenzielle Fragen auf, setze mit wenigen Ausnahmen auf Diversität statt auf große Stars und verpflichtete mit Chloé Zhao eine Oscar-Preisträgerin (für „Nomadland“, alles andere als ein Blockbuster). Der Film solle die Superhelden zukunfsfit machen. Er sei aber leider trotzdem eine „faszinierende Enttäuschung“. Dieser Meinung schließen sich offenbar viele Filmkritiker an: „Eternals“ ist der am schlechtesten bewertete Marvel-Film, stellte der „Spiegel“ fest.

Herangezogen wurde die einflussreiche Filmkritikseite Rotten Tomatoes: Dort kam „Eternals“ (Stand Freitagvormittag) auf nur 51 Prozent positive Besprechungen im sogenannten „Tomatometer“. Zum Vergleich: Der „Black Widow“-Film mit Scarlett Johansson kam auf 79 Prozent. Von allen Marvel-Filmen besten bewertet ist „Black Panther“ mit 96 Prozent. Nur die Marvel-Serien „Iron Fist“ (37 Prozent) und „Inhumans“ (gar nur 11 Prozent) schnitten schlechter ab als „Eternals“.

Nicht ganz so eindeutig ist das Urteil der Fans über die „Eternals“: Immerhin wird er auf Rotten Tomatoes von 86 Prozent der abstimmenden Kinogeher gut bewertet. In der Filmdatenbank IMDb wird der Blockbuter über die unsterblichen Superhelden ebenfalls milder beurteilt: Auf 6,8 von 10 Sternen kam er am Freitagvormittag.

Kosmische Helden und monströse Wesen

Der 25. Film aus dem Marvel Cinematic Universe handelt von einer Gruppe kosmischer Helden, die seit Tausenden von Jahren auf der Erde weilen, um die Menschheit vor monströsen, formwandelnden Wesen namens Deviants zu beschützen. Lange nachdem sich die Eternals getrennt haben, tauchen die Deviants wieder auf, und die Superhelden müssen wieder zusammenkommen.

Salma Hayek, Angelina Jolie, "Game Of Thrones"-Star Richard Madden und der koreanische Actionstar Don Lee sind Teil der Besetzung, zu der auch die gehörlose Lauren Ridloff ("Sound Of Metal"), Teenager Lia McHugh und Comedian Kumail Nanjiani zählen.

