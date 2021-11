Warum eine HPV-Impfung wichtig ist

(c) Getty Images (Sean Gallup)

Eine englische Studie liefert erstmals einen direkten Nachweis für die Wirksamkeit bivalenter Vakzine und verzeichnet ein um 87 Prozent geringeres Risiko an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken.

Die Impfung gegen Infektionen mit Human Papilloma Viren - kurz HPV - kann Gebärmutterhalskrebs besiegen. In der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ ist am Donnerstag eine Studie erschienen, die dem bivalenten Impfstoff in England eine Schutzrate von 87 Prozent gegen die zwei gefährlichsten Varianten der Viren (HPV 16 und HPV 18) nachweist. Siebzig Prozent aller Gebärmutterhalskrebsfälle sind auf diese Varianten zurückzuführen. Idealerweise erfolgt die Impfung bereits im Kindesalter.

„Unsere Studie liefert den ersten direkten Beleg für die Wirkung der HPV-Impfung (...) auf das Auftreten von Krebs“, schreiben die Studienautoren. Ein Vergleich der Fallzahlen von Gebärmutterhalskrebs in England im Jahr 2006 - noch vor dem Start des britischen HPV-Impfprogramms - und dem Jahr 2019 zeigt einen „substanziellen Rückgang“. Dieser betraf insbesondere Frauen, die die Impfung bereits vor der Pubertät erhalten haben. Bei jenen, die im Alter von zwölf oder dreizehn geimpft wurden, war eine Schutzrate von 87 Prozent nachweisbar. Jungen Frauen, die zwischen 14 und 16 Jahren immunisiert wurden, konnte ein 62-prozentig Schutz nachgewiesen werden. Frauen die am Rande der Pubertät, zwischen 16 und 18 Jahren, geimpft wurden, zeigten noch immer eine um 34 Prozent geringere Häufigkeit an Gebärmutterhalskrebs-Erkrankungen.

HPV-Infektion auch für Männer?

Insgesamt, so die Autorinnen und Autoren, hätte die HPV-Impfung in England im Untersuchungszeitraum 450 Gebärmutterhalskrebserkrankungen und 17.200 Fälle diagnostizierter Vorstufen verhindert. Gerade bei den Zervixkarzinom-Vorstufen, etwa einem auf den Krebsabstrich folgenden CIN3-Befund, zeigte sich die Schutzrate besonders: Ebendiese Vorstufen wurden unter geimpften Frauen um 97 Prozent seltener diagnostiziert als in ungeimpften Vergleichsgruppen. Hierzulande kommt es jährlich zu rund 5.000 Eingriffe aufgrund von Zervixkarzinom-Vorstadien.

Neben einem notwendigen gynäkologischen Eingriff kann ein solches Vorstadium die Fruchtbarkeit gefährden. Ein Forschungsteam der Université Montréal fand erst kürzlich heraus, dass eine Infektion mit den HPV-Varianten 16 und 18 zu einem fast vierfachen Frühgeburtenrisiko führt. Neben Gebärmutterhalskrebs können HP-Viren auch Krebs an Rachen, Kehlkopf, Vagina, Anus und Penis auslösen, ebenso Feigwarzen. Übertragen werden die Viren durch direkten Kontakt der Schleimhäute, insbesondere beim sexuellen Kontakt. Das macht Männer wie Frauen zu potenziellen Überträgern und Betroffenen. Eine Impfung für Männer ist demnach genauso wichtig.

Aktuelle Lage in Österreich

HPV-Impfprogramme gibt es mittlerweile weltweit. In Österreich wurde mit dem kostenlosen Angebot für Schulkinder beiderlei Geschlechts erst 2014 - also Jahre nach Großbritannien - begonnen. Zahlreiche Expertinnen und Experten - so auch jene der Österreichischen Krebshilfe - hatten sich zuvor jahrelang vergeblich für ein solches Programm eingesetzt.

Im Jahr 2018 wurden in Österreich laut Statistik Austria 440 Zervixkarzinom-Erkrankungen registriert. 133 Frauen erlagen einem solchen Karzinom - das, obwohl auch bei Ungeimpften eine Diagnose gefährlicher Gewebeveränderungen bereits im Vorstadium durch regelmäßige Abstriche im Rahmen einer gynäkologischen Routineuntersuchung möglich wäre. Die Impfung ist aber in jedem Fall die sicherere Variante, darüber sind sich hunderte Staaten einig.

Zwischen dem 9. und 12. Geburtstag ist die HPV-Impfung hierzulande kostenlos. Bis zum 16. Lebensjahr ist sie vergünstigt, danach belaufen sich die Kosten des dreiteiligen Vakzins auf 624 Euro. Die Stimmen nach dem gebührenfreien Stich werden - vor allem seit dem Erscheinen der englischen Studie - immer lauter.

(apa/evdin)