Fodas vielleicht letztes Aufgebot mit zwei Neulingen

Franco Foda will die WM-Qualifikation mit Siegen gegen Israel und Moldau beschließen, dabei „gut Fußball spielen“. Frischen Wind sollen zwei Salzburger bringen.

Wien. 25 Mann nominierte Franco Foda für die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Israel (12. November) und Moldau (15. November, jeweils 20.45 Uhr, live ORF1). Nach den Oktober-Niederlagen gegen Schottland und Dänemark ist der Weg zur Endrunde 2022 in Katar nur noch dank Nations-League-Sieg über das Play-off im März möglich. Ob Foda dann noch Teamchef ist? Dazu wollte sich der Deutsche auch am Freitag nicht äußern.

„Ich kann nicht in Zukunft blicken, nur die Gegenwart positiv beeinflussen“, sagte Foda. Die nicht gerade rückenstärkenden Aussagen des Neo-Präsidenten Gerhard Milletich („Vielleicht ist er erfolgreich“) habe er zur Kenntnis genommen, besonderen Druck verspüre er trotzdem nicht. Vielmehr gehe es darum, mit Siegen wieder in eine positive Richtung zu gehen. Doch der Teamchef versprach noch mehr. „Wir wollen auch gut Fußball spielen, Kreativität in der Offensive zeigen und Tore erzielen“, so der 55-Jährige. Trotz der Ausgangslage forderte er höchste Motivation und Einsatz ein. „Jeder muss seine Qualitäten auf den Platz bringen, wir können nur als Einheit rauskommen.“

Für frischen Wind sollen zwei Salzburg-Youngster sorgen. Nicolas Seiwald, 20, überzeugte Foda mit seiner Flexibilität im Mittelfeld. „Er ist extrem spielintelligent und ein guter Balleroberer.“ Der gleichaltrige Junior Adamu soll die Präsenz im gegnerischen Strafraum erhöhen. „Er ist ein Stürmer mit Tiefgang, der gut gegen den Ball arbeitet.“ Foda behielt sich vor, den ein oder anderen der U21 für das Topspiel gegen Kroatien am 16. November zu schicken.

Nicht festlegen wollte sich der Teamchef, ob Daniel Bachmann, der in Watford nur auf der Bank sitzt, Nummer eins bleibt. „Er hat bei uns immer gute Leistungen gezeigt. Wir werden das in Ruhe mit dem Trainerteam besprechen.“

Auch hier eine Impfdebatte

Gerüchte, wonach ausgerechnet Teamarzt Michael Fiedler nicht geimpft sein soll, kommentierte Foda nicht. Er verwies auf Datenschutz, Wahlfreiheit und ein strenges ÖFB-Präventionskonzept, wenngleich er selbst betonte: „Ich würde jedem empfehlen, sich impfen zu lassen. Aber das ist meine persönliche Meinung.“

ÖFB-Teamkader, Tor: Bachmann (Watford), Lindner (Basel), Schlager (Lask). Abwehr: Alaba (Real Madrid), Dragović (Roter Stern Belgrad), Hinteregger (Frankfurt), Lienhart (Freiburg), Posch (Hoffenheim), Trimmel (Union Berlin), Ulmer (Salzburg). Mittelfeld: Baumgartner (Hoffenheim), Demir (Barcelona), Grillitsch (Hoffenheim), Grüll (Rapid), Ilsanker (Frankfurt), Laimer (Leipzig), Ljubicic (Köln), Sabitzer (Bayern), Schaub (Köln), Schöpf (Bielefeld), Seiwald (Salzburg). Angriff: Adamu (Salzburg), Arnautovic (Bologna), Kara (Rapid), Onisiwo (Mainz).

(swi)