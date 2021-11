Josef Jöchl: Im Herzen ein ewiges Landei

Drucken

Hauptbild • Josef Jöchl stellt sich lieber auf einer Bühne vor als auf einer Party. • (c) Christine Pichler

Der schwule Comedian Josef Jöchl hatte mit seinem politisch korrekten Stand-up-Club PCCC mehr Erfolg als erwartet. Jetzt spielt er sein erstes Soloprogramm.

Wenn der Komödiant Jack Lemmon (alias Jerry, alias Daphne) in „Some Like It Hot“ die Frauenperücke abnimmt, um sich seinem Verehrer gegenüber als Mann zu outen, reagiert der bekanntlich mit einem Spruch, der seither in den Kanon alltäglicher Kleinniederlagen eingegangen ist: „Nobody’s perfect.“ Mit Billy-Wilder-Komödien hat der Tiroler Josef Jöchl nicht auf Anhieb viel zu tun, aber unterhaltsam ist auch er, sehr sogar. Im spielarmen Corona-Erstjahr konnte er mit einem Kabarettsolo debütieren. Es läuft unter dem Titel „Nobody“, was die Wilder-Reminiszenz erklärt, und hat irgendwie auch etwas mit gescheiterten Plänen gemeinsam.