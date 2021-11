Stacyian Jackson: „Ich fühle mich stark“

Drucken

Hauptbild • Stacyian Jackson wollte schon als Kind Schauspielerin werden. • (c) Carolina Frank

Stacyian Jackson erlebt ihre zweite Saison als Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Die Bühne macht sie glücklich.

Stacyian Jackson ist in den Niederlanden geboren, genauer gesagt: in Rotterdam. Ihre Eltern kamen aus Jamaika dorthin und machten es zu ihrem Zuhause. Jackson liebt diese Stadt, „denn sie hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin“, sagt sie und strahlt. Rotterdam habe viel Kraft. Die Menschen dort seien direkt, manchmal ein wenig hart, aber immer ehrlich, erzählt sie. Genau der richtige Ort also für ein aufgewecktes Kind, wie sie es war. „Ich habe schon vor meinem ersten Geburtstag zu sprechen begonnen. Meine Eltern waren ganz überrascht und dachten: This girl keeps going.“

Damit sie all ihre Energie irgendwo ausleben konnte, schickte sie ihre Mutter bereits mit fünf Jahren an die Jugendtheaterschule. An Selbstbewusstsein hat es ihr nie gefehlt. Das hat sie ihren Eltern zu verdanken: „Sie sagten mir von klein auf: ‚Du, Stacyian, du bist wunderbar. Du kannst alles tun, du kannst alles erreichen.‘ Und dieses Gefühl habe ich auch, es muss natürlich realistisch bleiben. Ich fühle mich stark. Ich bin gesegnet und glücklich, denn alles, was ich wollte, habe ich bekommen.“