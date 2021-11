Mehr Geld für besseren Schutz vor dem Klima

Die wirtschaftlich schwächsten Länder sind von der Klimakrise, die sie am wenigsten verursacht haben, am stärksten betroffen. Sie benötigen Geld, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Kaum bemerkt entbrennt in Glasgow Streit um Geld. Vor allem die US-Delegation und Australien stehen auf der Bremse.

Im jetzt entbrannten Streit geht es in Glasgow, wie so oft, um Verantwortlichkeiten und vor allem um Geld. Die exakte Höhe der notwendigen Summen bleibt vorerst unklar; klar ist allerdings, dass es um keine kleinen Beträge geht. Konkret geht es um die Finanzierung von Maßnahmen, um sich vor den Folgen der Klimakrise zu schützen – und die bereits eingetreten Folgen zu bewältigen.

Der Rückversicherer „Munich Re“ hat seit Jahrzehnten Naturkatastrophen analysiert, in eine Datenbank gespeichert und auf Einflüsse durch ein sich änderndes Klima untersucht. Es ist eindeutig feststellbar, dass es einen Zusammenhang zwischen Klimakrise und Häufigkeit von Extremwetter-Ereignissen und Naturkatastrophen gibt. Das diesbezügliche Risiko hat sich vervielfacht.

Das Büro der Vereinten Nationen für Katastrophenprävention geht von mehr als einer halben Millionen Menschen aus, die seit 1992 durch Naturkatastrophen ums Leben gekommen sind. Allein durch Dürren seien bis 2025 zwei Drittel der Welt mit mangelnden Wasservorkommen konfrontiert und mehr als 700 Millionen Menschen in Gefahr, aufgrund von Dürre-Perioden ihre Lebensumgebung verlassen zu müssen.

Vor diesem Hintergrund haben nun in Glasgow die Länder, die am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind – allen voran die Small Island-States - ihre Forderung nach einem zusätzlichen Geldstrom deponiert.

Jenseits der 100 Milliarden

Das ist getrennt zu sehen von dem Geldtopf, der für die Verringerung der Treibhausgase einerseits und andererseits für die Anpassung an ein sich änderndes Klima notwendig ist. Dafür haben die Industrienationen 100 Milliarden US-Dollar jährlich zugesichert – dieses Versprechen ist laut OECD erst zu vier Fünftel erfüllt.

Für die Bewältigung der Katastrophen, die durch das heißere Klima hervorgerufen werden, gibt es bisher keine Mittel. Dabei wäre dies sehr notwendig: Geht es doch um nicht weniger als 290 bis 580 Mrd. $, die an Kosten für wirtschaftlich messbare Schäden bis 2030 entstehen dürften. Diese Abschätzung haben der Klimatologe Mikel González-Eguino und Anil Markandya, ein Wirtschaftswissenschaftler, in „Loss and Damage from Climate Change“ veröffentlicht.

In der Vorwoche hat die britische NGO „Jubilee Debt Campaign“ eine Berechnung veröffentlicht, in die Daten von 34 wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern eingeflossen sind. Demnach werden 5,4 Mrd. $ ausgegeben, um Anpassung an und Folgen der Klimakrise zu stemmen. Aber die fast sechsfache Summe – 29,4 Mrd. $ – wird an Schuldentilgung gezahlt. Dieses Geld fehlt für klimabedingte Herausforderungen. Deshalb fordert die NGO: „Keine Klimagerechtigkeit ohne Schuldengerechtigkeit“.

Montag ist „loss and damage“-day

Der Montag steht auf der Klimakonferenz im Zeichen von „loss and damage“, den Folgen für die wirtschaftlich schwächsten und von den Klimakrise-Folgen am stärksten betroffenen Länder.

Die Allianz für Klimagerechtigkeit – die Plattform von 26 österreichischen Nicht-Regierungs-Organisationen, fordert in einem kurz vor der COP veröffentlichten Papier Klimagerechtigkeit: „Die Klimakrise hat nicht nur ökologische Auswirkungen, sondern auch soziale, humanitäre, sozioökonomische und gesundheitliche Konsequenzen.“

Und weiter: „Klimagerechtigkeit muss daher in all ihren Dimensionen berücksichtigt werden. Industriestaaten, die historisch und gegenwärtig für den Großteil der weltweiten menschengemachten Emissionen verantwortlich sind und die größeren finanziellen und technischen Möglichkeiten haben, sollen daher einen größeren Teil beitragen und eine Vorreiterrolle einnehmen. Länder des Globalen Südens, die wenig zur Klimakrise beigetragen haben, aber jetzt schon massiv von den Folgen betroffen sind, gilt es zu unterstützen.“

