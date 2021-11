Drucken

Hauptbild • Rebecca Horner in einem von Arthur Arbesser entworfenen Kleid. • Günther Pichkostner, Kiran West, ORF

Auch das Neujahrsballett choreografiert in der nächsten Ausgabe Martin Schläpfer. Zum zweiten Mal schuf Arthur Arbesser die Kostüme der Tanzgruppe, diesmal zum Thema „Welterbe“.

Mit Freude und Elan“, sagt Arthur Arbesser, habe er zugesagt, als er zum zweiten Mal eingeladen wurde, die Kostüme für das Neujahrsballett zu gestalten. Con brio ed allegria also, wie man in der Musik- und durchaus ja auch Modesprache sagen würde, und wie es eben dem Naturell des in Mailand lebenden Designers entspricht.