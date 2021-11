Live

Regierung und Landeshauptleute setzen die Stufen zwei, drei und vier des „Corona-Stufenplans" zeitgleich in Kraft. Bei Veranstaltungen wird nachgeschärft, eine FFP2-Tragepflicht kommt im ganzen Handel, in Museen und Bibliotheken.

Die Rekordwerte lösen sich täglich ab: Galten am Donnerstag noch die eben vermeldeten 8593 Neuinfektionen mit dem Coronavirus als bisheriger Jahreshöchststand, so wurde der Rekord 24 Stunden später mit 9388 neuen Fällen gebrochen. 1831 an Covid-19 erkrankte Personen befinden sich derzeit im Spital, 356 von ihnen auf Intensivstationen. Tendenz steigend: Aktuellen Prognosen zufolge dürfte Anfang kommender Woche die Schwelle von 400 bzw. kurz darauf von 500 belegten Intensivbetten überschritten werden. Um gegenzusteuern, rief die Bundesregierung am Freitag die Landeshauptleute zu einem „Coronagipfel“ nach Wien – das Ergebnis: ein Bündel an Verschärfungen.

Dort, wo bisher „3G“ galt, wird ab Montag (8. November) österreichweit „2G“ schlagend werden. Das bedeutet: Körpernahe Dienstleister wie Friseure und die Gastronomie sind dann nur noch für geimpfte Personen sowie jene, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, geöffnet. Gleiches gilt für die Hotellerie, Krankenhäuser und in Pflegeheimen sowie im Kultur- und Sportbereich. In anderen Worten: Die Stufen zwei, drei und vier des „Corona-Stufenplans" treten gleichzeitig in Kraft (eine flächendeckende „2G"-Regel ist in den Plan ab 500 belegten Intensivbetten bzw. 25 Prozent der Intensivkapazitäten vorgesehen). Allerdings: Es gibt eine Übergangsfrist von vier Wochen: Wer schon die erste Impfung gegen das Virus erhalten hat und zusätzlich einen negativen PCR-Test vorweisen kann, gilt ebenfalls als „2G“.





„Die Lage in Österreich ist ernst – so wie in einer ganzen Reihe anderer europäischer Staaten. Die Dynamik ist außergewöhnlich und die Belegungen in den Intensivbetten steigen deutlich schneller als erwartet“, begründete Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) Freitagabend die neuen Regelungen. „Daher werden wir den Stufenplan beschleunigen und Maßnahmen vorziehen.“ Noch deutlicher: „Keiner will eine Spaltung in der Bevölkerung, aber wir müssen die Zügel für die Ungeimpften strenger anziehen.“ Denn: „Es ist schlicht und einfach unsere Verantwortung, die Menschen in unserem Land zu schützen.“

Man wolle dieser Verantwortung gerecht werden, betonte Schallenberg – auch im Hinblick auf das nahende Weihnachtsfest und die Wintersaison, „die für uns als Tourismusland so wichtig ist“, meinte der Kanzler und zog einen Vergleich: Wer in ein Auto steige, der lege einen Sicherheitsgurt an - „die Impfung ist unser Sicherheitsgurt“.

„Aufhören mit augenzwinkernder Wurschtigkeit“

Wolfgang Mückstein (Grüne) ergänzte, dass er „als Arzt und als Gesundheitsminister die aktuelle Entwicklung der Coronazahlen mit großer Sorge“ beobachte. Zugleich zeigten die Zahlen aber auch „ganz klar, dass die Impfung wirkt“. Immerhin schütze diese vor einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung. Letztlich „sitzen wir alle im gleichen Boot“. Um die Pandemie zu beenden, brauche es daher ein gemeinsames Handeln. So viele Menschen wie möglich sollten sich nicht nur impfen lassen, sondern auch Hygienemaßnahmen weiter beachten: „Jeder Desinfektionsspender ist sozusagen ein Ort der Nächstenliebe“, meinte er - und setzte nach: „Hören wir auf mit dieser augenzwinkernden Wurschtigkeit.“

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sah im „dritten Stich“ geradezu eine „moralische Verpflichtung“. Sein Kärntner Amtskollege, Peter Kaiser (SPÖ), zeigte sich „sehr froh“ über die Einigung: „Man wird nie alle zufriedenstellen können, aber wir haben auch eine Gesamtverantwortung.“

