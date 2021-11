Live ab 20 Uhr: Kommt eine flächendeckende "2G"-Regel?

Regierung und Landeshauptleute beraten das weitere Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus. Bald soll in ganz Österreich 2G gelten. Mit Livestream.

Die Rekordwerte wechseln sich im Tagesrhythmus ab: Galten am Donnerstag noch die eben vermeldeten 8593 Neuinfektionen mit dem Coronavirus als bisheriger Jahreshöchststand, so wurde der Rekord 24 Stunden später mit 9388 neuen Fällen gebrochen. 1831 an Covid-19 erkrankte Personen befinden sich derzeit im Spital, 356 von ihnen auf Intensivstationen. Um ein weiteres, derart rasantes Ausbreiten des Virus zu verhindern, rief die Bundesregierung am Freitag die Landeshauptleute zu einem „Coronagipfel“ nach Wien.

Aus Verhandlerkreisen war Freitagabend zu hören, dass Regeln für Ungeimpfte früher als gedacht verschärft werden sollen. Schon bald könnte österreichweit die „2G"-Regel gelten. Das bedeutet: Bereiche wie die Gastronomie wären dann nur noch für gegen das Virus geimpfte Personen sowie jene, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, geöffnet. Damit würde die Regierung Stufe vier ihres Stufenplans vorziehen. Denn eigentlich ist eine flächendeckende „2G"-Regel erst dann vorgesehen, wenn die Marke von 500 belegten Intensivbetten (25 Prozent der Intensivkapazitäten) überschritten wird. Auch beim Besuch von Veranstaltungen soll es kleinere Verschärfungen geben. Die FFP2-Maskenpflicht soll ebenfalls ausgeweitet werden.

Platter gegen „Fleckerlteppich“ in Österreich

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hält ebenfalls einiges von der 2G-Regelung, ohne den Gesprächen vorgreifen zu wollen. Wichtigste Botschaft von ihm war vor Beginn des Gipfels um 18 Uhr, dass der „Fleckerlteppich" aufhört, also die Länder einheitliche Regeln aufstellen sollten. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) unterstützt das zwar an sich, will aber, dass auch Ziele definiert werden, ab denen Maßnahmen in einzelnen Ländern zurückgenommen werden können.

Vom steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) war in der "Kleinen Zeitung" ebenfalls ein Alarmruf gekommen. "Es ist fünf nach zwölf. Wenn wir nicht in einen vierten Lockdown hineintaumeln wollen, müssen wir jetzt entschlossen handeln", wird er zitiert. Der steirische Landeshauptmann legt sich auch nicht gegen die Einführung der 2G-Regelung in der Gastronomie quer. „Das ist für mich vorstellbar."

Doch es gab auch Gegenmeinungen: Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil, Kaisers Parteikollege, wollte am Donnerstag noch keine bundesweit einheitlichen Regeln. Sein Bundesland habe immerhin die höchste Impfquote, argumentierte er: 71,4 Prozent der Einwohner haben sich bereits impfen lassen. Verschärfungen dürfe es da nicht geben. Am Freitag hieß es vor den Verhandlungen aus seinem Büro: „Diese hohe Mitwirkungsbereitschaft muss generell berücksichtigt werden, um nicht das Vertrauen der Bevölkerung zu riskieren.“ Aber: „Klar ist auch, dass der Bund den Rahmen vorgibt und der Spielraum der Länder sehr beschränkt ist.“ Wichtig sei es, einen Lockdown zu verhindern.

Nicht abwarten wollten die Ergebnisse des Gipfeltreffens Wien und Oberösterreich. Beide Länder kündigten bereits am Donnerstag Verschärfungen an. Sie lauten: In der Bundeshauptstadt wird ab Montag nur noch Personen, die gegen das Virus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, Zutritt zur Gastronomie und zu körpernahen Dienstleistern wie Friseuren gestattet. Bei Zusammentreffen von mehr als 25 Personen, gilt ebenfalls „2G“. Für Kinder bis zu zwölf Jahren wird ein PCR-Test als Nachweis übrigens noch akzeptiert.

In Oberösterreich, jenem Bundesland mit der derzeit niedrigsten Durchimpfungsquote und den meisten Neuinfektionen, gilt ab Montag „2,5G" in der Gastronomie, der Hotellerie, in Kultureinrichtungen, Theatern, Kinos, Spitälern, Pflegeheimen sowie für körpernahe Dienstleister wie für Fitnessstudios. Das bedeutet: Eintreten darf nur noch, wer geimpft, genesen oder mit einem PCR-Test negativ getestet ist. In der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen ab 500 Personen gilt „2G“.

