Alte Schmuckstücke in neuem Glanz

Drucken

Hauptbild • Lena Kris bietet Workshops zum Kreieren eigener Schmuckstücke an • Maria Ritsch

Im Rahmen von Workshops bietet das Wiener Schmucklabel Lena Kris die Möglichkeit, aus alten Objekten Neues zu kreieren. Über nachhaltige Schmuckstücke, die über die Verwendung recycelter Materialien hinausgehen.

Bei den Workshops des kleinen in Wien ansässigen Labels Lena Kris liegt der Fokus auf dem sentimentalen Wert des Schmucks. Alte mitgebrachte Stücke werden mithilfe der Gründerin und Designerin des Labels, Lena Gabher, neu gedacht und nach Belieben umgestaltet. Aus in der Schmuckschatulle verweilenden Objekten werden so neue, die man gut und gerne trägt. Der emotionale Wert des Schmucks bleibt hierbei bestehen.