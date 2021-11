Nächster Todesfall schockt Bratislava Capitals

Zwei Tage nach dem tragischen Tod von Boris Sadecky werden die Bratislava Capitals erneut vom Schicksal eingeholt. Der Geschäftsführer wurde tot aufgefunden.

Die ICE Hockey League wird von einer weiteren Tragödie erschüttert. Zwei Tage nachdem der Slowake Boris Sadecky der Bratislava Capitals nach einem Zusammenbruch während des Spiels bei den Dornbirn Bulldogs verstorben war, vermeldet dessen Verein einen weiteren Todesfall. Geschäftsführer Dusan Pasek junior wurde in einem Stadtteil in Bratislava tot aufgefunden. Der 36-jährige, frühere Profispieler soll laut slowakischen Medien Suizid verübt haben.

Schon dessen Vater Dusan Pasek senior hat sich 1998 als damaliger Präsident des slowakischen Eishockey-Verbandes und von Slovan Bratislava das Leben genommen.

In Gedenken an den verstorbenen Sadecky treten am Wochenende alle Spieler der ICE Hockey League mit seiner Nummer zehn auf den Helmen an. Außerdem wird vor allen Partien ab Donnerstagabend eine Trauerminute abgehalten. Die Matches der Bratislava Capitals am Freitag gegen Ljubljana und am Sonntag gegen Znojmo wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.