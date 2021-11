Wie die Taliban international hofiert werden

(c) REUTERS (CAGLA GURDOGAN)

Afghanistans Taliban-Außenminister Amir Khan Muttaki bei einem Besuch beim Roten Halbmond in Ankara.

Die neuen islamistischen Herrscher finden auch ohne offizielle Anerkennung und trotz ihrer radikalen Agenda weltweit viele Gesprächspartner. Noch im November will die UNO über einen Sitz für die Taliban-Miliz entscheiden.

Amir Khan Muttaki ist ein viel beschäftigter Mann. Der Außenminister der Taliban-Regierung in Afghanistan und seine Kollegen haben in den vergangenen Wochen mit Politikern aus Europa, Amerika, Russland, China und dem Nahen Osten konferiert. Mitte August schockten die radikal-islamischen Taliban die Welt, als sie die gewählte Regierung Afghanistans vertrieben und die Macht in Kabul übernahmen.