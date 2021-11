Erste Bilanz des Rekordfeuers im Höllental

(c) APA/LFKDO NÖ/M. Fischer

Vollständig gelöscht ist der Waldbrand noch nicht, immer wieder werden Glutnester entdeckt. Etliche vom Feuer erfasste Schwarzkiefern dürften aber wieder austreiben.

Wien „Wir werden den Berg noch länger im Auge behalten müssen“, erklärt Einsatzleiter Josef Huber am Freitag der „Presse“. Und: „Es gibt Glutnester, heiße Steine und Flammen, die noch immer wüten.“ Dennoch lässt sich nach zwölf Tagen Waldbrand im niederösterreichischen Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax eine erste Bilanz ziehen.