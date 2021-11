Drucken

Hauptbild • Meidlinger Hauptstraße (Archivbild) • Die Presse / Clemens Fabry

Vielfältig wie die Topografie ist auch die politische Landschaft in Meidling. Die ist so bunt wie sonst in kaum einem anderen Bezirk Österreichs.

Wien. Meidling, der 12. Wiener Gemeindebezirk, hat keine großen Sehenswürdigkeiten. Es gibt zwar das Schloss Hetzendorf, in dem eine Modeschule residiert. Oder die Pfarrkirche am Schöpfwerk. Oder das Schloss Altmannsdorf, das bis 2017 das Renner-Institut der SPÖ beherbergte.