Ich gehe mit keiner Laterne

Sicher, die vergangenen Tage waren zwischendurch ein bisschen November-Blues-trüb, und natürlich macht es keine Freude, wenn es schon gegen 16 Uhr finster wird, aber: Ist der Herbst nicht trotzdem großartig?

Etwa die Hälfte von Ihnen wird mir jetzt heftig widersprechen, die andere Hälfte zustimmen: Denn anhand der Frage, ob der Herbst toll ist oder nicht, kann man die Menschheit in etwa zwei gleich große Hälften teilen, wenn ich meiner persönlichen, nicht repräsentativen Umfrage traue (wobei natürlich Umfragen insgesamt schon höher im Kurs gestanden sind).



Seit das Kind nicht mehr so klein ist, sind mir allerdings leider fast alle Herbstrituale abhandengekommen: Wir sammeln nicht mehr riesige Mengen an Kastanien, die dann zu Hause herumliegen (Idealfall) oder mit Zahnstochern und unter Verletzungsgefahr zu tierähnlichen Konstruktionen zusammengesteckt werden (weniger ideal). Wir nehmen auch leider an keinen Laternenumzügen mehr teil („Brenne auf, mein Licht“) und lassen – darüber bin ich durchaus erleichtert – keinen Drachen mehr steigen. Etwas, was uns, obwohl mir aufmerksame Leser schon vor Jahren richtig gute Anleitungen geschickt haben, nie so recht gelungen ist. Neulich habe ich im wunderbar herbstlich gefärbten Kurpark Oberlaa ein kleines Mädchen gesehen, das seinen Drachen mit einer derartigen Leichtig- und Selbstverständlichkeit hat steigen lassen, dass ich aus dem Staunen fast nicht mehr herausgekommen bin.



Geblieben ist von unseren Herbstritualen das Eislaufen (ja, das geht schon, und zwar jetzt am allerbesten.) Ebenso das herbstliche Verkleiden: Heuer war das Kind zu Halloween als Zombie verkleidet und hat dafür ein altes T-Shirt und eine alte Jean von mir getragen. (Oder wie das Kind sagt: „Deine Steinzeithose“.) Damit hat sich erneut bewährt, dass man nicht alles gleich wegwerfen soll (Marie Kondo möge kurz weghören), denn Gewand aus der Steinzeit kann nicht nur eines Tages wieder modern werden (und dann hoffentlich noch passen), man kann damit auch problemlos Zombies ausstatten. In diesem Sinne: Genießen Sie den Herbst!

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com