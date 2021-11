Österreich gewann bei Bilyk-Comeback gegen Tschechien

35:30-Erfolg in der Südstadt - Bilyk mit acht Toren bester Werfer - Zweiter Test am Sonntag in Brünn

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat das erste von zwei Testspielen gegen Tschechien gewonnen. Die ÖHB-Auswahl siegte am Freitag in der Südstadt mit 35:30 (18:18). Kiel-Star Nikola Bilyk gab nach über 21 Monaten Pandemie- und Verletzungspause sein Comeback im Team und war mit acht Toren gleich bester Werfer der Partie. Chance zur Revanche gibt es für die Tschechen am Sonntag (12.00 Uhr/live ORF Sport +) mit Heimvorteil in Brünn.

Nach der langen Länderspiel-Pause lief für die Mannschaft von Teamchef Ales Pajovic, der vom Stammpersonal lediglich die Hermann-Zwillinge fehlten, noch nicht alles rund. Nach einem schnellen Rückstand (1:3) der Österreicher gingen sie in der 8. Minute erstmals in Führung. Doch während sie offensiv Treffsicherheit bewiesen, gab es in der Abwehr bis zur Pause (18:18) immer wieder ein durchkommen für die Tschechen. "Vorne funktioniert es super. In der Deckung hatten wir nicht so den Zugriff, 18 Tore sind ein bisschen viel. Das müssen wir besser machen", erklärte Torhüter Florian Kaiper im ORF-Pauseninterview.

Zunächst gelang das nicht, die Heimischen gerieten mit vier Toren in Rückstand. Doch mit sechs Treffern in Folge schafften Bilyk und Co. den Umschwung (44.) und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. "Mit der Leistung in der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden, da hatten wir viele Probleme. Das war dann in der zweiten Halbzeit besser. Der Angriff war super, aber in der Abwehr haben wir Baustellen", resümierte Pajovic.

