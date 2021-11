Keine Zeit für Nettigkeiten in Glasgow

Auf wen sollte man bei der Klimakonferenz in Schottland hören? Auf die UNO? Auf die EU? Auf die Regierung im eigenen Land? Manchmal helfen auch Meinungen aus der Ferne bei der Einschätzung, wie man die Welt vielleicht retten könnte.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sind beim Klimagipfel in Glasgow prominent und sogar zielorientiert vertreten, falls man den ihnen gewogenen regionalen Rundfunkanstalten und Zeitungsverlagen dieses Subkontinents glaubt. Sie bemühen sich auch – trotz all der energieaufwendigen Industrie in ihren Ländern – um das Image, künftig die Saubermacher unserer gefährdeten Welt zu sein. Dabei machen die derzeit 447 Millionen Menschen in der EU gerade noch 5,6 Prozent der Weltbevölkerung aus – Tendenz sinkend. Das Schicksal der Menschheit wird also anderswo als in der Umgebung Brüssels entschieden werden. Wie bewerten denn Medien außerhalb des exklusiven Klubs von 27 großteils relativ kleinen Staaten das Massentreffen in Schottland?