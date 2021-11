Zarte Liebe, hartes Gestein

In „Ammonite" dichtet Francis Lee einer historischen Fossiliensammlerin eine lesbische Romanze an. Eine Antwort auf die immer noch übliche Praxis des „Straightwashing" im Kino?

Die Wellen brechen am Strand des südenglischen Orts Lyme Regis, der unnachgiebige Wind weht unter grauem Himmel. Eine Frau klettert einen schlammigen Hang hinauf, entdeckt etwas. Mary Anning ist wieder einmal fündig geworden. Schon als Jugendliche half sie ihrem Vater bei der Suche nach Fossilien an der sogenannten Jura-Küste. Mittlerweile ist das Finden und Präparieren von versteinerten Organismen ihr Lebensmittelpunkt geworden und hat sie in den ausschließlich männlichen Wissenschaftler-Zirkeln des 19. Jahrhunderts zur respektierten Figur gemacht.



Kate Winslet legt die historische Mary Anning in Francis Lees Drama „Ammonite“ als wortkarge soziale Einsiedlerin an, wettergegerbt und verhärmt, geprägt vom rauen Küstenklima und ummantelt von einer harten Rüstung als Schutz vor der allgegenwärtigen Frauenverachtung dieser Zeit. Schon früh wird klar, dass jemand kommen wird (müssen), der ihren Panzer brüchig macht und nach und nach abträgt, genau wie Mary die Ammoniten vorsichtig herausmeißelt aus hartem Gestein. Eines Tages steht der junge Geologe Roderick Murchison in Annings kleinem Laden, in dem sie Fundstücke und Muschelkunst als Touristennepp verkauft. Er will die Fossiliensammlerin bei ihrer Arbeit begleiten, was diese widerwillig akzeptiert. Murchison bricht bald wieder auf, seine depressive Gattin Charlotte (etwas blass: Saoirse Ronan) allerdings bleibt. Mary soll sich gegen Bezahlung um die junge Frau kümmern, die, eingeschnürt in einem Korsett, gefangen in einer zweckmäßigen Beziehung, an ihrer Unfreiheit zugrunde geht.