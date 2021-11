Großer Andrang auf die Impfstellen

Vorarlberg: Lange Schlangen vor den Impfkojen im Messepark in Dornbirn am Samstag.

Am Samstag waren die Impfstellen in Österreich gut besucht, es gab teils lange Wartezeiten. Bereits in den vergangenen Tagen zeichnete sich eine größere Impfbereitschaft ab.

Ab Montag gilt die 2-G-Regel (geimpft oder genesen) fast überall dort, wo bisher 3-G galt. Das zeigt offenbar bereits Auswirkungen auf das Impfgeschehen:

Stefan Spielbichler vom Notruf Niederösterreich sagte im Ö1-„Mittagsjournal“, dass sich die größere Impfbereitschaft bereits die ganze Woche abgezeichnet habe. Bei allen Impfstellen gebe es einen „immensen Andrang“ Spielbichler: „Wir merken das die ganze Woche, seit den ersten Ankündigungen. Vor allem in den Bereichen, wo es die ersten Ausreisekontrollen gab“. Im Vergleich zu den Vormonaten habe man in den ersten November-Tagen alleine bei den Impfbussen in Niederösterreich eine Verfünffachung der Impfungen verzeichnen können.

Aus anderen Ländern ist ähnliches zu hören: So war in den Sozialen Medien von langen Wartezeiten trotz Termins im Wiener Austria Center die Rede. Wie viele der Impfbereiten gekommen sind, um sich ihren ersten Stich zu holen - und wie viele bereits für eine Drittimpfung Schlange standen, ist allerdings noch nicht bekannt.

In Vorarlberg zeigen etwa Fotos Menschen, die in den Impfkojen in Einkaufszentren Schlange stehen. Wie viele von Ihnen für den Erststich gekommen sind, ist unklar. „Wir freuen uns über alle, die sich noch nicht impfen lassen haben und sich nun dazu entschließen. Ganz besonders hilft uns in der jetzigen Situation auch, wenn all jene, deren Vollimmunisierung schon mehr als sechs Monate zurückliegt, ihre Auffrischungsimpfung so rasch wie möglich durchführen lassen“, so Martina Rüscher (ÖVP).

Mehr Impfangebote kommen

Impfangebote ohne Anmeldung werden derzeit auch in Salzburg überrannt, berichtet der „ORF". Da die neuen Regeln für kommenden Montag am Freitagabend angekündigt worden sind, habe man die bereits vorbereiteten Impfangebote nicht so schnell adaptieren können, heißt es aus dem Büro des Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Haslauer (ÖVP). Dort verweist man auch auf rund 50 neue Impfaktionen, die ab nächster Woche im ganzen Bundesland geplant seien. Von mehr als 50 Angeboten ist die Rede.

Das Comeback für die Landesimpfzentren wird auch in Niederösterreich früher als geplant und damit noch vor Dezember erfolgen. Begonnen werden soll mit einigen Standorten bereits "in wenigen Tagen", sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Samstag dem „ORF Niederösterreich". Die Menschen sollen so "sowohl für den Erststich als auch für die Auffrischungsimpfungen entsprechende Möglichkeiten haben, um sich impfen lassen zu können". Im Bundesland waren bis Mitte August 20 Landesimpfzentren in Betrieb gewesen. Sie wurden nach rund vier Monaten vorübergehend geschlossen.

(Red./APA)