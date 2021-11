WM-Nachhilfe für den deutschen Fußball

Während Münchner Fußballfans gegen die Beziehungen des FC Bayern mit dem umstrittenen WM-Gastgeber Katar protestieren, erreicht das Reizthema ein Jahr vor dem Wüsten-Event auch das deutsche Nationalteam.

München. Der FC Bayern marschiert in der deutschen Bundesliga weiter souverän vorneweg, für Aufsehen sorgte am Wochenende aber ein Banner in der Münchner Südkurve. „Für Geld waschen wir alles rein“, stand auf einem großen Transparent, unter dem Schriftzug waren der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Vereinspräsident Herbert Hainer zu sehen.



Die Bayern-Fans protestierten einmal mehr gegen die geschäftlichen Beziehungen des Vereins mit Katar. Im Gastgeberland der WM 2022 absolvieren die Münchner regelmäßig ihr Winter-Trainingslager. Außerdem ist die katarische Fluggesellschaft Qatar Airways seit Jahren ein großer Sponsor.



Vor dem Abschluss der WM-Qualifikation in dieser Woche erreicht das Reizthema Katar nun auch die deutsche Nationalmannschaft. Bundestrainer Hansi Flick hatte die kritischen Aspekte der Mega-WM wie unwürdige Arbeitsbedingungen für Bauarbeiter und Repressalien gegen Homosexuelle zuletzt ausgeblendet. Sein Fokus lag nach seinem Amtsantritt zunächst auf sportlichen Aspekten. Mit dem erwarteten Sieg am Donnerstag gegen Liechtenstein würde er als erster Bundestrainer seine ersten sechs Spiele gewinnen. „Als neues Trainerteam der Nationalmannschaft haben wir festgelegt, dass bei unseren ersten Lehrgängen der Fokus zunächst auf dem Fußball liegen muss. Der Sport wird und muss immer Priorität haben. Wir haben nur ganz wenig Zeit bis zur Weltmeisterschaft“, sagte Flick der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Über gesellschaftspolitisches Engagement müsse man mit der Nationalspieler-Generation um Joshua Kimmich und Leon Goretzka nicht reden. „Zeichen wie die Regenbogenbinde oder das Knien stehen für die Werte der Nationalmannschaft und des DFB, für die Werte des Fußballs“, meinte Flick.



Doch der Druck wächst. Menschenrechtsexperte Wenzel Michalski, Chef von Human Rights Watch Deutschland, wurde vom DFB schon konsultiert und machte Flick ein WM-Angebot: Persönliche Nachhilfe in Gesellschaftskunde. „Da hoffe ich doch, dass wir noch mal die Gelegenheit bekommen, mit Hansi Flick und den Spielern zu sprechen“, sagte Michalski im „Tagesspiegel“.



Die trotz moderaten Wandels in Katar ausgebeuteten Arbeiter würden weit entfernt vom WM-Rummel in der Wüste hausen. Zu denken, Trainer und Spieler könnten sich vor Ort selbst einen Eindruck machen, sei Michalski zufolge naiv. Das gilt wohl auch für DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der gerade ein WM-Quartier sucht.



Flick und die deutschen Nationalspieler werden sich in den kommenden Monaten also mit der politischen Lage im Emirat befassen und auch wieder handeln müssen. Kein Boykott, aber öffentlicher Druck – so lautet jedenfalls die Forderung von Menschenrechtsexperte Michalski. (red.)