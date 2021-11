Ich will nichts mehr von einem Booster hören

Achtung, Anglizismus! Früher sagte man zu einer später verabreichten Impfdosis noch Auffrischung.

In England, so geht der Witz, bekommen die Menschen jetzt einen Borcester-Shot. Sie wissen schon, analog zur Aussprache der Worcestershiresauce und der dazugehörigen Stadt Worcester, die eben nicht Wörtschesta ausgesprochen wird, sondern Wusta. (In einer Sitcom würde jetzt Lachen aus der Konserve eingespielt.) Wenn Sie den Gag verstanden haben, können wir uns gleich dem dazu passenden Neologismus widmen, der in den vergangenen Wochen unseren Sprachschatz infiltriert hat – dem Booster-Shot, hierzulande auch als Booster-Impfung bekannt. Wir erinnern uns, schon vor Corona kannten wir Impfungen, die man nicht auf einmal bekam. Da wurde das Vakzin (auch so ein Modewort) auch auf mehreren Etappen verabreicht. Und wenn dann nach einer längeren Pause noch einmal eine Dosis anstand, sprach man von einer Auffrischung. Bei Corona reicht das aber offenbar nicht mehr, da muss der dritte Stich (hat man das früher auch bei einer Impfung gesagt?) eben ein Booster sein.



Der Begriff selbst kommt wenig überraschend aus dem Englischen, wo „to boost“ für antreiben, ankurbeln oder verstärken steht. Von dort hat er sich auch ins Deutsche katapultiert (erinnert sich eigentlich noch jemand an den Turbo Boost bei „Knight Rider“?), wo Booster heute in verschiedenen Zusammenhängen für einen Verstärker oder ein Ding mit verstärkender Wirkung eingesetzt wird. Unter anderem eben auch in der Medizin, wo er für eine Impfung verwendet wird, die die Erstimpfung (ich lese da ja immer Er-Stimpfung) in ihrer Wirksamkeit verstärkt. Aber vor Corona hat man trotzdem einfach Auffrischung dazu gesagt – da war die Pandemie für den Booster sicher ein (hihi) Booster.



Und wenn wir schon kulinarisch angefangen haben – nein, mit der ungarischen Puszta und dem dazugehörigen Boosterschnitzel hat all das nichts zu tun . . .

