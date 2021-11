Älteres Ehepaar in Tirol tot aufgefunden

Die Exekutive sprach auf Basis des derzeitigen Ermittlungsstands von einem Tötungsdelikt und einem Suizid.

In einem Haus am Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz) sind Montagfrüh zwei Leichen gefunden worden. Die Polizei ging von einem Gewaltdelikt aus. Es dürfte sich dabei um ein älteres Ehepaar handeln, das in dem Haus wohnte. Die Exekutive sprach auf Basis des derzeitigen Ermittlungsstands von einem Tötungsdelikt und einem Suizid. Die genauen Tatumstände seien noch Gegenstand von Ermittlungen.

Suizid-Prävention Es gibt eine Reihe an Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(APA)