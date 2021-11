16Arlington-Modedesignerin Federica Cavenati ist tot

Federica Cavenati, Mitbegründerin und Designerin des britischen Modelabels 16Arlington ist im Alter von 28 Jahren nach plötzlicher Krankheit verstorben. Das teilte ihre Familie am Freitag mit.

2017 gründete die in Italien geborene und in Wien aufgewachsene Designerin zusammen mit ihrem Partner Marco Capaldo die Modebrand 16Arlington. Vier Jahre später, am 18. Oktober dieses Jahres verstirbt die 28-Jährige Federica Cavenati, auch bekannt als Kikka, nach kurzer Krankheit wie ihre Familie am Freitag mitteilte.

An der Seite von Capaldo etablierte sich die verstorbene Designerin schnell als einer der populärsten jungen Namen in der Londoner Modeszene. Das Paar ist mit seiner Marke für seine nonchalante und unprätentiöse Interpretation von Chic bekannt und kleidete nicht selten prominente Personen für den roten Teppich ein - Lady Gaga, Kendall Jenner, Jorja Smith, Lena Dunham und Amal Clooney etwa. Zuletzt trug Sängerin Billie Eilish ein für sie gefertigtes Kleid im Rahmen ihres Vogue-Shootings.

Aufstrebender Stern am Modehimmel

Die Präsentation des britischen Labels galt die letzten Jahre als Höhepunkt der Londoner Modewoche. Das machte sich auch direkt am Markt bemerkbar: Online-Händler wie Net-a-porter und Matchesfashion nahmen die Marke in ihr Sortiment auf. Kompromisslose Schnitte, geraffte Ledermodelle, glänzende Stoffe und charakteristische Federbesätze zeichnen die klare Handschrift des Designer-Duos aus. Die Vogue feierte ihre Teile einst als „dialoganregende Partymode“.

Capaldo, den die Designerin während ihres Modestudiums am Londoner Istiuto Marangoni kennengelernt hatte, wird die Geschichte des gemeinsamen Labels fortschreiben und Cavenatis „kreativen Geist im Herzen von 16Arlington“ weiterleben lassen, heißt es in der Erklärung.

(evdin)