8178 Neuinfektionen, mehr als 2000 im Spital

Am Montag vor einer Woche wurden 4523 Neuinfektionen gemeldet - heute sind es fast doppelt so viele. Derzeit werden 2002 Covid-Patienten im Krankenhaus betreut, 377 auf Intensivstationen.

In den vergangen 24 Stunden wurden in Österreich 8178 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Für einen Montag ist das ein hoher Wert. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 4523 neue Fälle. Seit gestern sind 13 Menschen an oder mit dem Virus verstorben.

Die Zahl der Patienten in Krankenhäusern und auf den Intensivstationen steigt weiter an. Derzeit werden 2002 Patienten in Spitälern behandelt, mehr als gestern. Das sind 99 mehr als gestern. Auf den Intensivstationen werden mit heute 377 Patienten betreut, gestern waren es noch 365.

(APA/red.)