Deutschland erwartet Rekordumsatz im Weihnachtsgeschäft

Corona bleibt ein Risiko. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten und der steigenden Inflation sind Gutscheine das beliebteste Geschenk.

Trotz vierter Corona-Welle, Lieferproblemen und hoher Inflation rechnen die deutschen Einzelhändler mit einem Rekordumsatz im Weihnachtsgeschäft. Die Einnahmen dürften im November und Dezember um zwei Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 111,7 Milliarden Euro steigen, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag voraussagte. "Die hohen Sparguthaben und die gute Verbraucherstimmung stellen die Weichen für einen versöhnlichen Jahresausklang nach einem für viele Händler mit den Lockdowns existenzbedrohendem ersten Halbjahr", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in Berlin.

Der Verband sieht aber auch Risiken für den Jahresendspurt. "Alles hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen ab", sagte Genth. Der deutsche Handel werde seine erprobten Hygienekonzepte anwenden, die Maskenpflicht beibehalten und versuchen, mehr Menschen von einer Corona-Impfung zu überzeugen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Ansteckungen ist aktuell in Deutschland erstmals über die Schwelle von 200 gestiegen.

Risikofaktoren: Inflation und Lieferengpässe

Als weitere mögliche Negativ-Faktoren wurden von Genth die auftretenden Lieferschwierigkeiten sowie die steigende Inflation genannt. Mangel gibt es derzeit beispielsweise bei Halbleitern, die in vielen Produkten zum Einsatz kommen. Auch die hohe Inflation könnte die Lust der deutschen Verbraucher am Weihnachtseinkauf dämpfen. Aktuell liegt die Inflationsrate mit 4,5 Prozent so hoch wie seit 1993 nicht mehr, weil vor allem für Energie mehr bezahlt werden muss.

"Die letzten beiden Monate sind nach den Corona-Lockdowns im ersten Halbjahr für viele Händler wichtiger als je zuvor", sagte Genth. "Traditionell machen klassische Geschenke-Branchen wie der Spielwarenhandel mehr als ein Fünftel ihres Jahresumsatzes in November und Dezember." Einer HDE-Umfrage unter 450 Unternehmen aller Branchen, Größenklassen und Standorte zeige, dass 45 Prozent der Händler Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr erwarten. Die Kunden wollen demnach mit 273 Euro pro Kopf ihre Ausgaben für Weihnachtsgeschenke im Vergleich zum Vorjahr leicht steigern. Geschenkgutscheine bleiben das beliebteste Geschenk.

(APA)