SPÖ attackiert Stelzer: "Ihm sind die Zügel entglitten"

Frostige Zeiten in der oberösterreichischen Proporzregierung: SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer (rechts) gibt ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer (links) Schuld an den hohen Corona-Zahlen.

Eine Inzidenz knapp an der 1000er-Marke und ein rasanter Anstieg von Intensiv-Patienten: Die Lage in Oberösterreich spitzt sich zu. Die SPÖ kritisiert eine „Politik des Versagens“ des ÖVP-Landeshauptmanns. Dessen Partei wehrt sich unterdessen gegen das Wechseln von „politischem Kleingeld“.

Die Corona-Lage in Österreich verschärft sich zunehmend. Insbesondere Oberösterreich und Salzburg kratzen mit einer Inzidenz von 983 bzw. 982 derzeit an der 1000er-Marke. Noch nie wurde diese Marke seit Pandemiebeginn von einem Bundesland überschritten. Damit liegt man auch im EU-Ländervergleich an der Spitze: Nirgendwo sonst in den westlichen EU-Staaten gibt es derzeit höhere Inzidenzen als in Österreich.

Die seit heute, Montag, geltende 2G-Regel soll entgegenwirken. Die Ankündigung sorgte am Samstag für lange Warteschlangen vor Impfbussen und -straßen. Am Sonntag allerdings wurde vielerorts eine Vollbremsung hingelegt. In Oberösterreich, wo mit Stand Montag nur 57,9 Prozent zwei Impfdosen erhalten haben, war im gesamten Bundesland nur eine Impfstraße geöffnet. Allerdings nicht nur dort haperte es am Angebot. Auch in Salzburg, das bei Inzidenz und Impfquote nach Oberösterreich aktuell am zweitschlechtesten abschneidet, dürften die Impfbusse am Sonntag zumeist in der Garage geblieben sein, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. In anderen Bundesländern wurde angesichts des Zulaufs auch am Sonntag verstärkt geimpft.

Auf Nachfrage im Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) argumentiert man das mit der nötigen Vorlaufzeit, um die Infrastruktur für die Impfstraßen wieder hochzufahren. Diese sei, wie auch in den anderen Bundesländern, aufgrund der fehlenden Nachfrage seit dem Sommer weitgehend eingestellt worden. ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger kündigte am Montag via Aussendung an, diese nun wieder auszubauen. Darin verweist Hiegelsberger auch auf den niedergelassenen Bereich. Ab Dienstag findet etwa eine Impfaktion in mehr als 100 oberösterreichischen Arztpraxen statt. Zwischen 9. und 11. November können in diesen von 16 bis 18 Uhr mehr als 6000 zusätzliche Impfungen durchgeführt werden. Pop-Up-Impfstraßen soll es auch in den Kliniken geben, die ab Mittwoch einsatzbereit sein sollen.

Zaudern und Zögern in der Corona-Bekämpfung

Die SPÖ teilte bei einer am Montag eilig einberufenen Pressekonferenz jedoch hart gegen das „Missmanagement“ der ÖVP aus. Landeshauptmann Thomas Stelzer richtete man aus, „eine Politik des Versagens“ zu betreiben. „Das ist eine Katastrophe für das Bundesland, das sich sonst immer auf die Fahnen heftet, die Nummer eins zu sein“, sagte die oberösterreichische SPÖ-Landesparteichefin Birgit Gerstorfer. „Ihm sind die Zügel entglitten“, sagte sie. Bei der ÖVP kommentiert man die Vorwürfe mit einem Gegenvorwurf: „Die Bekämpfung der Corona-Krise stellt uns alle tagtäglich vor große Herausforderungen und ist eine große Bewährungsprobe für den Zusammenhalt im Land“, wird Hiegelsberger zitiert. „Die Bevölkerung erwartet sich zu Recht, dass Maßnahmen gesetzt werden, die die Gesundheit schützen und einen weiteren Lockdown verhindern. Jetzt ist keine Zeit, schnelles politisches Kleingeld zu wechseln.“

Tatsächlich schien im Land ob der Enns die politische Ambition des „obersten Krisenmanagers“, Impf- und PCR-Testangebote schnell auszurollen, zuletzt überschaubar. Der politische Gegner wirft der ÖVP seit Wochen vor, dass der Wahlkampf sowie die anschließenden Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ - Letztere tritt bekanntermaßen massiv impf- und maßnahmenkritisch auf - das Corona-Management lähmten. Die ÖVP widerspricht diesem Vorwurf vehement. Doch während es in Wien seit Anfang des Jahres flächendeckende PCR-Testangebote gibt, fehlte in Oberösterreich (wie auch in allen anderen Bundesländern) bis zum Sommer ein derartiges Angebot. Nur in den Schulen wird seit dem Frühjahr regelmäßig gegurgelt. Im Juli startete dann ein Pilotprojekt von „Alles gurgelt“ in drei oberösterreichischen Bezirken. Dann passierte jedoch lange nichts mehr.

Erst vor einer Woche hieß es angesichts der 2,5-G- bzw. 2-G-Regel schließlich auch in allen anderen Bundesländern, ein flächendeckendes PCR-Testangebot nach Wiener Vorbild aufzusetzen. Die SPÖ in Oberösterreich erklärt sich den Verzug neben Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen mit der „geizigen Sparpolitik“ der ÖVP. „Das ist verantwortungslos“, sagte Gerstorfer, die sich auch an Stelzers Stellvertreter, FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner, direkt richtete. „Pandemiebekämpfung ist keine Privatsache.“ Eine Abkehr von seiner maßnahmenkritischen Haltung sei Haimbuchner dem medizinischen Personal, das ihm nach seiner Corona-Infektion „das Leben gerettet hat“, schuldig.

„Ich bin kein Impfgegner, aber ich bin ein strikter Gegner einer Impfpflicht und ich werde mit allen rechtlichen Mitteln diese sachlich

ungerechtfertigte Behandlung von Genesenen bekämpfen“, ließ Haimbuchner am Montag verlautbaren. Die SPÖ hatte nämlich darüber hinaus kritisiert, dass dieser in der Vorwoche an einer Sitzung aufgrund der 2,5G-Regel nicht teilnehmen konnte.

Gemeinsamer Appell für Impfung geplant

Auf Gegenwehr stößt unterdessen auch der Umgang innerhalb der Landesregierung (aufgrund des Proporzsystems sitzen in dieser auch die SPÖ und die Grünen). Seit dem Sommer habe es mit Stelzer keine Abstimmung mehr gegeben. „Wer nicht in Stelzers engstem Umfeld ist, erfährt die Dinge aus den Medien“, sagte Gerstorfer. „Da sieht man, wie viel der Proporz wert ist“, heißt es aus der grünen Landespartei auf Nachfrage.

„Wir sind an dem Punkt, an dem wir sind, weil sich die beiden Koalitionspartner uneinig sind“, sagt der grüne Klubobmann Severin Mayr zur „Presse“. „Das merkt man auch am Regierungsprogramm, in dem Corona nur eine halbe Seite gewidmet wurde.“ Der durchaus ernsthafte Zugang der ÖVP hätte die FPÖ bisher nicht umstimmen können. Mayr: „Wir erwarten uns, dass Stelzer seinem Koalitionspartner endlich den Ernst der Lage erklärt.“

Die SPÖ will ihre Kritik unterdessen als „Handreichung“ verstanden wissen. SPÖ-Landtagsklubchef Michael Lindner kündigte an, im Landtag einen parteiübergreifenden Impf-Appell einbringen zu wollen. Die FPÖ forderte er auf, „die Propaganda zu beenden“. Ein Zustandekommen des Antrags dürfte jedoch allein aufgrund der deklarierten Impfgegnerschaft von MFG, die den Einzug in den Landtag bei der Wahl aus dem Stand geschafft hatte, nicht zustande kommen.