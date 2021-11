Wer in Dänemark drinnen wie draußen einen Mund-Nasen-Schutz trägt, fällt auf. Hier ein Bild von der Hubertus-Jagd beim Jagdschloss Eremitage der königlichen Familie in Dyrehaven am Sonntag.

In Dänemark ist die Pandemie im Alltag und auf den Straßen kaum mehr sichtbar. Die Impfquote ist hoch. Dennoch steigen die Neuinfektionen wieder, und die Regierung zieht die Notbremse. Die Bevölkerung gibt ihre erworbenen Freiheiten nur ungern wieder auf.

Dänemark ist eines dieser Länder, in denen man erst ganz genau hinsehen muss, um festzustellen, dass das Coronavirus auch hier noch herrscht. Unbeachtete Abstands-Aufforderungen auf Tafeln, verblasste Trennlinien in den Fußgängerzonen, die die Ströme ordnen sollten, Hinweisschilder auf Teststationen. Masken? Die sind in der U-Bahn genauso selten zu erblicken wie in den übervollen Bars im Ausgehviertel der Hauptstadt Kopenhagen am Wochenende nach dem „J-Dag“, an dem das traditionelle Weihnachtsbier erstmals ausgeliefert wird.