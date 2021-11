Modenachwuchs zeigt Designs in der Straßenbahn

Schülerinnen und Schüler aus der Modeschule Hetzendorf haben sich die Stadt zum Laufsteg gemacht. Eine Straßenbahngarnitur mit ihren Entwürfen ist im November in Wien unterwegs.

Alles auf Schiene - so der Gedanke, wenn man sich anschaut, wie Schülerinnen und Schüler der Wiener Modeschule Hetzendorf heuer ihre Werke präsentieren. Dabei hat die ungewöhnliche Präsentation ihren Ursprung darin, dass die jährliche Abschlussschau im Sommer heuer nicht wie geplant stattfinden konnte. Stattdessen wird die Mode zum Jahresthema „Imagine Tomorrow“ heuer im Herbst auf einen ungewöhnlichen Laufsteg gebracht - auf Schiene.

Urban, mobil und engagiert

Eine Straßenbahngarnitur der Wiener Linien, beklebt mit Illustrationen, Grafiken und Bildern von Objekten der Schülerinnen und Schüler wurde bereits Anfang Juli am Karlsplatz auf Schiene gesetzt. Im November wird die gestaltete Niederflurgarnitur nun tatsächlich auf einigen Strecken der Wiener Linien unterwegs sein und so für eine stadtweite Präsenz der Modedesigns sorgen. Dahinter steckt nicht nur eine kreative Lösung, sondern auch ein Wink in Richtung Nachhaltigkeit sowie ein Zeichen der Verbundenheit mit der Stadt Wien. Fotografiert wurden die Arbeiten heuer von Irina Gavrich, die in Wien lebt und zwischen Wien, Berlin, Paris und New York arbeitet.

Die Schülerinnen und Schüler in ihren Designs. (c) Irina Gavrich

Zu sehen sind hier (von links nach rechts) ein schokoladefarbener Wollmantel von Ambrosia Fiona Köb, ein Tartan-Hosenrock in Brauntönen von Julia Aschenbrenner, eine Herringbone Jeansjacke von Yigit Cantas, ein blassrosa Wollmantel von Katharina Graf, ein Strickkleid von Anjeza Shahini und ein hellviolettes Kleid von Maxima Moser.

(chrima)