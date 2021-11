"TV total" kommt zurück: Sebastian Pufpaff statt Stefan Raab

(c) Imago

Die einst beliebte Kultsendung kehrt, allerdings ohne Stefan Raab, ins TV zurück. Die Show soll jeden Mittwoch auf ProSieben zu sehen sein.

"TV total" kehrt mit neuen Folgen ins Fernsehen zurück - aber ohne Stefan Raab als Moderator. Schon an diesem Mittwoch soll die Comedyshow wieder um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein, wie der Sender am Montag mitteilte. Neuer Gastgeber wird der Comedian Sebastian Pufpaff ("Pufpaffs Happy Hour") sein. Der 45-Jährige hat dieses Jahr den Grimme-Preis für Unterhaltung bekommen.

"TV total" war bereits von 1999 bis 2015 auf ProSieben gelaufen. Damals hatte noch Stefan Raab bizarre Fundstücke aus der Fernsehwelt gesammelt und Talkshowgäste genauso durch den Kakao gezogen wie Prominente und Politiker.

„Wir sind angetreten, um abzustrafen“

"Wir sind angetreten zu richten, zu bewerten und abzustrafen", sagte Pufpaff. Er ist zehn Jahre jünger als "TV total"-Erfinder Raab. Große Änderungen an der Show lässt ein erster Trailer aber nicht erkennen. Auch die eingängige Erkennungsmelodie soll offenbar dieselbe bleiben.

Bekannt ist das Format vor allem für Clips der eigenartigen Auftritte von Talkshowgästen, die als Gag auch gern mal aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Aus einem solchen Ausschnitt komponierte Raab (55) zum Beispiel im Jahr 1999 den Nummer-eins-Hit "Maschen-Draht-Zaun".

"TV total" gilt heute als Kultsendung, die viele große Fernsehmomente hervorgebracht hat. Raab hat damit viele Preise gewonnen. 2015 hatte er dann überraschend seinen Bildschirmabschied bekanntgegeben.

Trailer heizte Spekulationen an

"Sechs Jahre, nachdem Stefan die letzte Ausgabe moderiert hat, ist "TV total" zurück bei ProSieben", sagte Senderchef Daniel Rosemann. "In seiner Ur-Version mit ganz viel Spaß. Ab jetzt Woche für Woche um 20.15 Uhr." In den vergangenen Tagen hatte ProSieben mit einem Trailer bereits Spekulationen in den Medien über eine Rückkehr angeheizt. Die Show soll mittwochs zur besten Sendezeit laufen.

Das Comeback von "TV total" fällt zusammen mit verschiedenen anderen Revivals früherer Showformate im deutschen Fernsehen. So hatte das ZDF erst am vorigen Wochenende den Samstagabend-Klassiker "Wetten, dass..?" - zunächst einmalig - wieder aus der Versenkung geholt.

(APA/dpa)