Währungshüter sinnieren über höhere Zinsen

Laut Fed-Vizechef Clarida könnten bis Ende 2022 Bedingungen für Zinsanhebung erfüllt sein.

Die US-Währungshüter fassen nach der jüngst eingeleiteten Abkehr vom Krisenmodus eine Zinserhöhung als möglichen nächsten Schritt ins Auge. Der Vizechef der Notenbank Fed, Richard Clarida, betonte am Montag laut Redetext bei einem Auftritt an der Denkfabrik Brookings Institution in Washington, zum Jahresende 2022 könnten die Bedingungen für eine Anhebung des geldpolitischen Schlüsselsatzes erfüllt sein.

Derzeit sei das Thema Zinserhöhung zwar noch sehr weit weg. Doch bereits Ende kommenden Jahres könne die Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent sinken und die durch die Pandemiekrise gerissene Lücke am Arbeitsmarkt von 4,2 Millionen Jobs geschlossen werden, erklärte Clarida. Zugleich verwies er auf Inflationsgefahren: Bereits jetzt sei die Teuerung weit mehr als moderat über das Ziel der Fed hinausgeschossen: "Und ich würde eine Neuauflage dessen im kommenden Jahr nicht als geldpolitischen Erfolg werten", sagte Clarida.

Der US-Währungshüter James Bullard denkt unterdessen bereits laut über zwei Zinserhöhungen im kommenden Jahr nach, wie der Chef des Fed-Bezirks St. Louis dem Fernsehsender Fox sagte. Er verwies auf den heiß laufenden Jobmarkt und dass die Arbeitslosenquote bereits im ersten Quartal 2022 unter die Vier-Prozent-Marke fallen könne. Die Quote war im Oktober im Zuge der Herbstbelebung auf 4,6 Prozent gesunken.

Die Fed hatte substanzielle Fortschritte auf dem Jobmarkt zur Voraussetzung für einen Abbau ihrer in der Corona-Pandemie aufgelegten Krisenhilfen gemacht, die sie nun Zug um Zug zurückfährt. Mit dieser im Fachjargon als Tapering bekannten Operation soll das Volumen von derzeit monatlich 120 Milliarden Dollar (104,2 Milliarden Euro) ab Mitte des Monats um 15 Milliarden Dollar (13,0 Milliarden Euro) sinken.

Derzeit liegt der Leitzins in der Spanne von null bis 0,25 Prozent. Doch dem Ende des Taperings könnte schon im Sommer 2022 eine geldpolitische Straffung folgen, wie an den Märkten spekuliert wurde.

