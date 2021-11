Die Journalistin Zhang Zhan sitzt in Haft, weil sie kritisch über die Zustände in Wuhan zu Beginn der Pandemie berichtet hat. Seit mehreren Monaten befindet sie sich im Hungerstreik.

Zhang Zhans letzte Stunden in Freiheit sind nach wie vor auf YouTube dokumentiert. In den Abendstunden des 14. Mai 2020 filmt die 38-Jährige ein kurzes Selfie-Video mit ihrem Smartphone, im Hintergrund erkennt man den Bahnhof Hankou in Wuhan. Wenige Stunden später wird die Bürgerjournalistin festgenommen.