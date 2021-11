Genossin Andersson lenkt Schweden auf dänischen Weg

Die neue Chefin der schwedischen Sozialdemokraten blinkt wirtschaftspolitisch links. Zugleich fordert sie mehr Härte im Kampf gegen Kriminalität. Und auch in Fragen der Migration nähert sie sich den Rechtspopulisten an.

„Beton-Sozialdemokratin“ – so wird die ruhige, frisch gewählte Parteichefin und baldige Ministerpräsidentin, Magdalena Andersson, manchmal bezeichnet. Das ist der schwedische Ausdruck für beamtenhaft graue und stille Genossinnen und Genossen ohne Feuer, die sich aber ihre Karriere mit Geduld ersitzen. Davon gibt es viele. Schließlich hat die SAP von 1936 bis 1976 und auch danach meist in Koalitionen regiert und musste viele Ämter besetzen.

Es ist zugleich das erste Mal, dass ausgerechnet in dem Land, das sich selbst als feministischstes der Welt bezeichnet, eine Frau Premier wird. Andersson ist einen langen Weg in ihrer Partei gegangen. Ab 1996 hatte sie finanzpolitische Positionen in Regierung und Steuerbehörde inne. Seit 2014 ist sie Finanzministerin.

Leistungssportlerin will siegen

Und der erste Eindruck, den sie macht, könnte trügen. „Ich stehe gern in der ersten Reihe und trage Verantwortung, und ich liebe es, zu bestimmen und zu gewinnen“, hat die einstige Leistungssportlerin mit drei Goldmedaillen im Brustschwimmen bei den nationalen Junioren einmal gesagt. Es war vielleicht kein Zufall, dass sie als Finanzministerin unter dem nun abtretenden Premier, Stefan Löfven, häufig in den Medien zu sehen war. So lernte die Bevölkerung die 54-Jährige schon einmal kennen.