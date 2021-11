Von 3D-Secure-Code und abgelaufenen Sitzungen

Das D im 3D-Secure-Code steht für Demütigung.

Zum Erwachsensein gehört eigentlich auch, dass man allein über sein Geld verfügen kann. Bei mir ist das leider nicht so. Ich muss immer meine Kreditkarte fragen. Ob sie es mir erlaubt oder nicht, ist jedes Mal wieder völlig ungewiss. Neulich ver­suche ich an einer Stromtankstelle ein paar Kilometer in mein Auto zu ­tanken. Dafür tippe ich bei Wind und ­Nieselregen auf dem viel zu kleinen Display herum, da signalisiert mir die Strom-App, dass sie, nachdem sie vom akademischen Titel bis zum Geburtsdatum alles abgefragt hat, was man halt so über eine Person wissen muss, bevor man ihr ein bisschen Strom ­liefert, nun tatsächlich bereit wäre, ein paar Kilowatt herüberwachsen zu ­lassen.

Allerdings müsse sie mich vorher noch zu meinem Kreditkartenprovider weiterleiten. Es geht immerhin um 20 Euro. Da poppt auch schon das unscheinbare Fenster auf, das von mir nur mehr zwei Klitzekleinigkeiten will: eine PIN, die mir aufs Handy geschickt wird, und, ja, den 3D-Secure-Code. Das D darin steht für Demütigung. Die PIN lese ich also aus meinen SMS heraus, die Nachricht ist so verfasst, dass ich die Zahlen-Buchstaben-Kombi nicht kopieren kann, sondern mir merken muss.

Das schaffe ich, doch nachdem ich die PIN eingetragen habe, überschreibt sie mein kluges Phone ungefragt mit einem von ihm vorgeschlagenen Code. Also zurück zur SMS-PIN, danach in die Karten-Provider-App, wo mein 3D-Secure-Code zu finden sein müsste. Um in die App zu kommen, muss ich ein Passwort eingeben, das ich wie durch ein Wunder weiß. Den 3D-Code kann ich nicht einsehen, aber immerhin neu erstellen, was ich auch tue, weswegen ich ihn mir nicht merken werde. Als ich zur Tank-Seite zurückkehre, ist die Sitzung abge­laufen. Ich fahre, ohne zu tanken, weiter.

("Die Presse Schaufenster" vom 5.11.2021)