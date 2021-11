Massenansturm auf EU-Außengrenze

Bis zu 2000 Migranten wollten am Montag die EU-Außengrenze in Polen queren.

Mehrere Tausend Migranten versuchten am Montag, die EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus zu durchbrechen. Brüssel weiß keinen Rat.

Brüssel/Warschau/Minsk. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das die EU und Belarus treiben: Brüssel versucht, den Strom von Migranten Richtung Minsk an ihren Quellen zu stoppen, während das belarussische Regime die Taktzahl erhöht und möglichst viele Menschen ins Land holt, um sie anschließend Richtung EU-Außengrenze in Polen und Litauen zu treiben. So seien bis März wöchentlich rund 40 Flüge aus Istanbul, Damaskus und Dubai nach Minsk geplant, berichtete die „Welt am Sonntag“ – doppelt so viele wie in der Wintersaison 2019/2020.