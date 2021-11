Ex-Europaabgeordneter Seeber freigesprochen

Das Innsbrucker Landesgericht entlastete den ehemaligen ÖVP-Europaabgeordneten vom Vorwurf, er habe dem EU-Parlament Scheinrechnungen gestellt.

Mit einem Freispruch hat am Montag ein Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen ÖVP-Europaabgeordneten Manfred Seeber geendet. Ihm war zur Last gelegt worden, dass er zwischen 2006 und 2010 im Rahmen seiner Tätigkeit als EU-Abgeordneter dem Europaparlament Scheinrechnungen eines externen Beraters vorgelegt habe. Es ging um eine vermeintliche Schadenssumme von rund 400.000 Euro. Der rumänische Berater stand als Mitangeklagter ebenfalls vor Gericht. Auch er wurde freigesprochen.

Seeber selbst hat die Vorwürfe, die von ehemaligen Mitarbeitern kamen, stets zurückgewiesen. Sein Verteidiger führte zudem ein fehlendes Motiv Seebers ins Treffen und fragte: „Wo ist der Kickback?“ – in der Wirklichkeit gebe es nur wenige Altruisten.

Zum Prozessfinale waren zwei ehemalige Assistentinnen des damaligen Europaabgeordneten geladen gewesen. Sie gaben an, zwar von der Existenz des rumänischen Experten gewusst, aber keine Ergebnisse seiner konkreten Beratungstätigkeit zu Gesicht bekommen zu haben. Auf Frage von Andreas Mair, Vorsitzender des Schöffensenats, ob eine solche Expertise für ihre Arbeit wichtig gewesen wäre, antwortete eine der Assistentinnen: „Ja sicher!“ Es sei nicht ungewöhnlich, dass ein EU-Parlamentarier externe Berater engagiere, aber „ungewöhnlich ist, dass der Assistent nichts davon weiß“, hielt sie fest.

Für Oberstaatsanwalt Wolfgang Handler war die Schuld der beiden klar gewesen, er plädierte für Schuldsprüche im Sinne der Anklage. Er betonte mehrmals, dass schlicht und ergreifend keine Unterlagen zur Beratungstätigkeit gefunden wurden, auch die Assistenten Seebers hätten nichts mitbekommen: „Es gibt kein Fuzzerl Papier, keine E-Mail“. Das sah auch der Staatsanwalt so, der die EU als Privatbeteiligte vertrat.

Für den Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt waren die Rechnungen des Zweitangeklagten aus Rumänien nicht glaubwürdig gewesen. Einerseits seien die abgerechneten Stunden nicht schlüssig – etwa sollen in drei Monaten komplett dieselbe Anzahl an Stunden gearbeitet worden sein, andererseits zog er das umfangreiche Wissen des 65-Jährigen technischen Chemikers in Zweifel, der im Tourismusbereich arbeitete. Von Chemie, Biologie über Patientenrechte und Holzverarbeitung soll die Expertise gereicht haben.

Trotz derartiger Widersprüchen konnte das Gericht kein Indiz für eine betrügerische Absicht oder betrügerische Handlung erkennen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Richter Andreas Mair: „Es ist kein Freispruch ohne Zweifel“, sondern einer, der „vieles offen lässt.“ (APA)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.11.2021)