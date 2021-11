Der „Vater“ der Wiener Shoah-Gedenkmauer

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Am Alsergrund eröffnet am Dienstag die Shoah-Gedenkstätte zur Erinnerung an die ermordeten Juden der NS-Zeit. Der Holocaust-Überlebende und nach Kanada emigrierte Kurt Yakov Tutter kämpfte jahrelang für deren Errichtung.

Wien. Es ist nicht nur das Ergebnis einer 15-monatigen Bauphase, sondern vor allem der Ertrag von über 20-jährigen unentwegten Bemühungen des Holocaust-Überlebenden und Initiators Kurt Yakov Tutter: Rund 160 Gedenksteine im Wiener Ostarrichi-Park werden fortan an die über 64.000 in der NS-Zeit ermordeten jüdischen Kinder, Männer und Frauen aus Österreich erinnern. Das Mahnmal, dessen Bau auch von Kritik begleitet wurde, wird nun feierlich eröffnet.