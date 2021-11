Für Bayern wird Österreich zum Vorbild

Ministerpräsident Söder plädiert für eine bundesweite 2-G-Regel. Die Kanzlerin ist abgetaucht – und die künftige Regierung verhandelt noch.

„Wo ist Olaf Scholz?“, fragten die Medien, als am Wochenende die Coronazahlen in Deutschland die dortige kritische Grenze überschritten, den Inzidenz-Höchstwert von 200 überboten und die Alarmglocken schrillen ließen; als in Thüringen die Intensivstationen beinahe ausgelastet waren; als Sachsen ein 2-G-Konzept einführte; und als Bayern in ähnliche Kalamitäten geriet und über die Grenze zu den 2-G-Maßnahmen nach Österreich schielte, wo der Inzidenzwert fast um das Dreifache höher lag.

Trotzdem drängte Ministerpräsident Markus Söder zur Verschärfung nach österreichischem Vorbild. Der CSU-Chef und mehrere CDU-Regierungschefs forderten die Einberufung einer Ministerpräsidentenkonferenz zur Festlegung einer bundesweit einheitlichen Linie, wo Söder während des Höhepunkts der Pandemie den Ton angegeben hatte. Zwischen Schleswig-Holstein (Inzidenz 75) am unteren Ende der Coronaskala und Sachsen (fast 500) am oberen Ende liegen Welten. Viele Krankenhäuser gehen daran, Operationen zu verschieben.

Corona-Interregnum in Berlin

Im Wahlkampf für die Bundestagswahl Ende September und danach hat die Pandemie kaum noch eine Rolle gespielt. Die Situation schien im Griff, dank einer Impfquote von 67 Prozent – trotz Warnungen führender Virologen wie Christian Drosten vor einer neuen Welle im Herbst.

Führungsqualitäten wären gerade gefragt, doch es klafft ein Vakuum. Die jüngste Phase der Coronakrise trifft Deutschland in einem Interregnum und somit zu einem heiklen Zeitpunkt: Die alte Regierung, die große Koalition unter Angela Merkel, ist nur noch geschäftsführend im Amt und auf Abruf. Und die neue, vermutlich eine Ampelkoalition unter Führung von Olaf Scholz, tritt frühestens Anfang Dezember an. Wobei die Grünen angesichts erster Differenzen bei den Verhandlungen bereits bremsen. Ihr Motto: Auf das Tempo komme es nicht an.

Dennoch sehen sich SPD, Grüne und FDP genötigt, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren und einen Maßnahmenkatalog für einen neuen Corona-Winter vorzulegen. Die Parteien tüftelten an einem Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, über den der Bundestag am Donnerstag beraten wird. Die Zeit drängt insofern, als am 25. November die Ausnahmesituation der epidemischen Lage seit März 2020 ausläuft. Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach sich – wie andere Gesundheitspolitiker – dafür aus, den Sonderstatus nicht zu verlängern oder zumindest im März 2022 auslaufen zu lassen. Parteifreunde aus der Union wie Söder übten hingegen Kritik an dem Schritt. Seine rhetorische Frage: Wenn das keine epidemische Lage ist, was wäre denn dann eine?

Keine einheitliche 2-G-Regel

Unter anderem erwägen die wohl künftigen Koalitionspartner – ungeachtet des Impfstatus – eine Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher von Pflegeheimen. Um Auffrischungsimpfungen zu beschleunigen, sollen Ärzte dazu verpflichtet werden, Patienten über die dritte Impfung zu informieren. Nicht zur Debatte stehen – derzeit – indes eine einheitliche 2-G-Regel, ein genereller Lockdown für Ungeimpfte, Schulschließungen oder Ausgangssperren. Sie treten für regionale 2-G-Regeln ein.

Spahn begrüßte die Vorschläge. Sie seien deckungsgleich mit jenen, die die Konferenz der Gesundheitsminister der Bundesländer getroffen hat. Die Bundesländer sind indessen jederzeit in der Lage, regionale Maßnahmen zu treffen. Grüne und Liberale kritisierten allerdings die Abschaffung der Gratistests. Eine Rückkehr zu den kostenlosen Tests würde die Infektionszahlen eindämmen, argumentieren sie unisono. „Wir brauchen einen konsequenten Schutz am Arbeitsplatz“, forderte Kathrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Grünen.

Merkels Sprecher nimmt Stellung

Unterdessen ist die Kanzlerin abgetaucht. Zur Coronalage im Land hat sich Angela Merkel schon seit Langem nicht mehr geäußert – so wenig wie zu innenpolitischen Fragen. An ihrer Stelle nahm Steffen Seibert, ihr Sprecher, am Montag erstmals Stellung zum neuerdings wieder virulenten Thema. Die Kanzlerin sei „seit Wochen über die Entwicklung der Pandemie sehr besorgt“, sagte er in gesetzten Worten. Im Namen Merkels richtete er einen Impfappell an die Deutschen und mahnte zu einer Einigung zwischen Bund und Ländern beim Hospitalisierungsindex. Der Einberufung einer Ministerpräsidentenkonferenz stehe sie offen gegenüber, ließ Merkel wissen.