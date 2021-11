Süddeutsche trennt sich vom Österreichischen Wirtschaftsverlag

Der Geschäftsführer des „Österreichischen Wirtschaftsverlags“ wird Alleineigentümer.

Der Süddeutsche Verlag hat per 1. November sämtliche Anteile an der "Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH" (ÖWV) an ÖWV-Geschäftsführer Thomas Letz verkauft. Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten, teilte der Fachverlag am Montagabend mit. Der Verlag hat 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Wien. Der Süddeutsche Verlag erklärte, mit dem Management-Buy-out gebe man dem Verlag eine neue Perspektive, man werde "weiterhin schlagkräftig kooperieren".

Der Österreichische Wirtschaftsverlag (www.wirtschaftsverlag.at) ist einer der größten Fachverlage Österreichs. Er ist auf die Branchen „Automotive“, „Bau“, „Gastronomie & Handel“ und „Wirtschaft“ spezialisiert. Der Verlag publiziert zwölf Fachmagazine mit einer jährlichen Auflage von rund 1,35 Millionen. Die fünf Internetportale des Verlags haben eine digitale Reichweite von monatlich rund 82.000 Besucherinnen und Besuchern. Corporate Publishing und E-Learning-Angebote gehören zum Leistungsspektrum des ÖWV.

(APA)