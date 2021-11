Filmfestival auf der Suche nach der Essenz des Freeridens

(c) Daniel Bear

Filmausschnitt aus "Innsbruck Powder People" mit Neil Williman, hier in der Axamer Lizum.

Auf seiner Tour durch Österreich, Deutschland, die Schweiz und Italien kommt das famose Freeride Filmfestival wieder mit unabhängigen Filmproduktionen vorbei.

Wird es November, kribbelt es vielen schon in den Füßen. Der Tiefschnee lässt physisch vielleicht auf sich warten, aber kinotechnisch nicht. Am 11. November ist das Gartenbaukino in Wien quasi voller Powder, wilder Rides und unglaublicher alpinen Kulissen.

Alter Bekannter beim Freeride Filmfestival: Freeskier Laurent de Martin, hier in „Simply”. (c) RUEDI FLUECK

Entgegen der vergangenen Jahre, als die Ziele für die Big-Mountain-Dokus, die kreativen Freestyle-Clips und die versiert erzählten Skifilme durchaus sehr Schnee-exotische Gefilde ansteuerten, haben viele Filmemacher und Filmemacherinnen – oft auch im Spitzensport aktiv – das eigene Terrain erkundet, reflektiert und ins Bild gesetzt.

Yann Rausis in "From Source". (c)Julien Christe

Und da zeigt sich, dass eine Rinne in Tirol einer in Alaska um nicht viel nachsteht. Zusätzlich gibt es am 14. November die FFF Worldwide Show online. https://freeride-filmfestival.com

(mad)