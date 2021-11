Bürgermeister von Lech am Arlberg zurückgetreten

Schritt von Stefan Jochum erfolgte völlig überraschend. Der 55-Jährige befand sich erst seit Herbst 2020 im Amt.

Der Bürgermeister von Lech am Arlberg, Stefan Jochum (55), ist am Montagabend nach etwas mehr als einjähriger Amtszeit völlig überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Er teilte seinen Entschluss im Rahmen einer Gemeindevertretungssitzung mit. Seinen Schritt begründete er unter anderem mit andauernden persönlichen Angriffen aus der Gemeindepolitik.

Jochum hatte bei den Gemeindewahlen im Herbst vergangenen Jahres Ludwig Muxel nach 27-jähriger Amtszeit an der Gemeindespitze abgelöst. In der Stichwahl vom 28. September erreichte der 55-Jährige einen Stimmenanteil von 53,56 Prozent. Er hatte sich - als damaliger Standesbeamte von Lech - kurzfristig für eine Kandidatur bei der Bürgermeister-Direktwahl entschieden.

Muxel war nicht zuletzt die Gestaltung des neuen Gemeindezentrums zum Stolperstein geworden. Bei dem in Umsetzung befindlichen Großprojekt mit Investitionskosten von 42 Mio. Euro stand in der vergangenen Woche die Firstfeier an. Doch ist die Gemeinde hinsichtlich des Gemeindezentrums nach wie vor gespalten. "Die zwei Häuser stehen jetzt in Lech, gehören dazu, und wir müssen jetzt das Beste daraus machen und unser Gemeindezentrum einfach als einen Teil unseres Dorfes inhalieren, dass es zu uns gehört", sagte Jochum bei der Firstfeier. Im Zusammenhang mit dem Gemeindezentrum warf Jochum seinen politischen Gegnern gezielte Desinformation vor.

Die politischen Verhältnisse in Lech sind mit der Gemeindevertretungswahl im vergangenen Jahr deutlich komplizierter geworden. Traten in der Arlberg-Gemeinde 2015 und 2010 gar keine Listen bei der Gemeindewahl an, so waren es 2020 gleich vier. Neben der "Liste Lech" (Muxel) standen auch "Unser Dorf" (Jochum) sowie "Zusammen uf Weg" und "Zukunft wagen" zur Wahl. Die absolute Mehrheit erreichte aber keine der allesamt bürgerlichen Namenslisten. Von den 18 zu vergebenden Mandaten gingen acht an die "Liste Lech", fünf an "Unser Dorf", vier an "Zusammen uf Weg" sowie eines an "Zukunft wagen". Jochum musste also die Zusammenarbeit suchen, um Mehrheiten zusammenzubekommen.

Laut Vorarlberger Gemeindewahlgesetz muss für den zurückgetretenen Jochum nun ein Nachfolger gewählt werden. Einen Wahlvorschlag für die Nachwahl des Bürgermeisters dürfen nur jene Parteien einbringen, die in der Gemeindevertretung vertreten sind.

(APA)