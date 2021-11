Ohne funktionierende Toilette: Vier Astronauten von ISS abgedockt

Astronauten müssen bei ihrer Rückkehr eine Art Windel tragen

Ohne funktionierende Toilette an Bord ihres "Crew Dragon" sind vier Astronauten am Montag von der Internationalen Raumstation ISS abgedockt. Die sogenannte "Crew-2" - bestehend aus dem französischen Esa-Astronauten Thomas Pesquet sowie den Nasa-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur sowie dem japanischen Astronauten Akihiko Hoshide - soll am Dienstag im Meer vor dem US-Bundesstaat Florida landen, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

Weil die Toilette an Bord des "Crew Dragon" der Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk kaputt ist, müssen die vier Astronauten, die seit April auf der ISS waren, bei ihrer Rückkehr eine Art Windel tragen. Das sei "suboptimal", hatte McArthur im Vorfeld bei einer Pressekonferenz gesagt. "Aber bei der Raumfahrt gibt es viele kleine Herausforderungen und wir sind bereit, das in den Griff zu bekommen."

Ursprünglich war das Abdocken schon für Sonntag geplant gewesen, wurde aber wegen schlechter Wetterbedingungen kurzfristig auf Montag verschoben.

(APA/dpa)