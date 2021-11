Der Herr Rat der Tat

Helmut Wlasak ist ein bunter Vogel: Strafrichter in Graz, treibende Kraft der Vinzenzgemeinschaft und seit Kurzem mit „In allen Punkten“ Bestsellerautor.

Er habe schon immer alles gesammelt, alles aufgeschrieben, sagt Helmut Wlasak. Deshalb fiel es dem Grazer Strafrichter auch nicht schwer, aus seinen insgesamt 7451 verhandelten Fällen (Stand 1. August) 30 auszuwählen, die Namen zu ändern und als Buch herauszubringen: „In allen Punkten“ heißt dieses und fügte der langen Liste von Wlasaks Beschäftigungen noch eine weitere hinzu: Bestsellerautor. Denn die Sammlung von Geschichten, die tatsächlich nur das Leben so schreiben kann, hält sich seit ihrem Erscheinen Anfang Herbst hartnäckig in den österreichischen Bestenlisten.

Schuld daran waren Corona – und Helmut Wlasaks Frau. „Meine Frau hat mich immer gedrängt, das alles aufzuschreiben, was ich so tagtäglich zu hören krieg'“, sagt Wlasak. Dann kam Corona, und er hatte plötzlich mehr Zeit. Denn der rührige Herr Rat ist ein Mann der Tat und trägt viele verschiedene Hüte – einer davon ist der eines Vortragenden für Aufklärung und Prävention in Sachen Sucht (Alkohol, Drogen, Social Media) und Sicherheit im Straßenverkehr. 80 bis 100 dieser Vorträge hält Wlasak im Jahr, aufgrund geschlossener Schulen fielen sie fast alle aus.

Einige seiner Schüler haben allerdings sogar einen kleinen Auftritt in „In allen Punkten“. Als Wlasak einen seiner vielen Drogenprozesse verhandelte, waren auch Oberstufenklassen als Zuseher dabei. Dummerweise zeigte sich der angeklagte Drogenhändler so geständig, dass er noch im Gerichtssaal ein paar seiner Abnehmer identifizierte – unter den anwesenden Schülern.