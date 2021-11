UniCredit verkauft Yapi-Anteil an Koc Holding

Die Bank-Austria-Mutter trennt sich von der Beteiligung an der türkischen Bank Yapi Kredi.

Die Bank-Austria-Mutter UniCredit hat ihre komplette Beteiligung an der türkischen Bank Yapi Kredi an Koc Holding verkauft. Koc erwarb eine 18-prozentige Beteiligung an Yapi für 300 Millionen Euro, teilte UniCredit in einer Presseaussendung am Dienstag mit. Ein restlicher zweiprozentiger Anteil an Yapi, den UniCredit noch hält, soll auf dem Markt verkauft werden.

Zum Abschluss des Deals mit Koc muss UniCredit noch die notwendigen Genehmigungen erhalten. Erwartet wird, dass die Transaktion im ersten Quartal 2022 abgeschlossen wird. Der Anteilverkauf ist Teil der Strategie UniCredits, Beteiligungen zu straffen.

UniCredit hatte im Februar 2020 dank eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bereits einen 12-prozentigen Anteil an der türkischen Yapi Kredi verkauft und damit 440 Millionen Euro kassiert. Nach dem Verkauf der Yapi-Kredi-Beteiligung hielt UniCredit noch einen 20-prozentigen Anteil an der türkischen Bank.

