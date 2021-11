Arbeitslosigkeit weiter unter Vorkrisenniveau

In Österreich sind 344.455 Menschen arbeitslos oder in einer AMS-Schulung, um knapp 15.000 weniger als vor der Corona-Pandemie.

Die Zahl der beim AMS arbeitslos gemeldeten Personen liegt aktuell bei 271.718 Personen. 344.455 Personen sind entweder arbeitslos oder befinden sich beim AMS in Schulung. Damit liegt das Arbeitslosigkeitsniveau weiterhin deutlich unter jenem in der Vergleichswoche 2019. Mit aktuellem Stand sind 14.758 Personen weniger arbeitslos oder in Schulung als 2019. Im Vergleich zum Jahr 2020 beträgt der Abstand sogar 91.593 Personen.

Gleichzeitig sind bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit erste saisonale Effekte zu verzeichnen, die für diese Zeit des Jahres üblich sind. „Erwartungsgemäß spiegelt sich die Saisonalität gegen Ende des Jahres am Arbeitsmarkt wider. Entscheidend für die Bewertung der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt ist daher auch der Unterschied zur Vergleichswoche im Jahr 2019, vor der Krise. Diesen berücksichtigend, entwickelt sich der Arbeitsmarkt nach wie vor, trotz steigender Infektionszahlen, positiv“, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP).

In Schulung befinden sich derzeit 72.737 Personen und damit um 7208 mehr als vor einem Jahr. In der Vergleichswoche 2019 befanden sich 66.342 Personen in AMS-Schulung. „Diese Entwicklung zeigt, dass unsere Schulungsangebote erfreulicherweise intensiv in Anspruch genommen werden“, so Kocher.

Die Kurzarbeits-Anmeldungen liegen derzeit bei 73.903, entscheidend sind jedoch die Abrechnungen. „Es liegen bereits erste Zahlen der Kurzarbeits-Abrechnungen seit Anlaufen der Phase 5 im Juli vor, die ein erstes Bild der tatsächlichen Inanspruchnahme der Corona-Kurzarbeit geben. Die Nutzung der Kurzarbeit lag den gesamtem Sommer mit unter 40.000 Personen weit unter den ursprünglichen Erwartungen. Das zeigt, dass die Kurzarbeit den aktuellen wirtschaftlichen Aufschwung nicht bremst“, so der Arbeitsminister.

