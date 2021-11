Wo ist die denn hin, die Zeit?

Wir sind schon einmal zu zweit dort gewesen vor mehr als einem Vierteljahrhundert. Also noch ohne die Anrufe zu Hause, ob mit den Kindern eh alles in Ordnung ist.

Fällt die Rückkehr nach dem verlängerten Wochenende aus der hügeligen Stadt am Atlantik zufällig auf den österreichischen Nationalfeiertag, stellt sich schon die Frage: Warum verbringt man sein Leben eigentlich ausgerechnet hier? Weil so ein Meer ist schon mehr als nur eine feine Sache und durch nichts zu er­­setzen, was so ein Binnenland gemeinhin für sich ins Treffen führen kann. War jedenfalls gut, besonders weil wir schon einmal zu zweit dort gewesen sind vor mehr als einem Vierteljahrhundert. Also noch ohne die Anrufe zu Hause, ob mit den Kindern eh alles in Ordnung ist.

Und so erinnern wir uns gegenseitig, woran sich der/die andere allein nicht mehr erinnert hätte. Die Frage, wo sie denn hin ist, die viele Zeit, lässt sich dann leicht beantworten am Tag nach der Rückkehr bei der dritten Übersiedlung des Mittleren binnen eines Jahres. Diesen Schreibtisch habe ich doch gerade erst in den dritten Stock hinaufgeschleppt, denke ich mir am Weg hinunter und wundere mich, wie so ein ganzes Leben in ein Auto passt. Nach zwei WG-Erfahrungen will es der Bub nun mit dem Alleinewohnen versuchen. Eine Tür zum Hinter-sich-Zumachem statt des Durchgangszimmers, bei mir rennt er damit offene Türen ein, die ich immer gern geschlossen halte.

Während der Mittlere also rumprobiert, hat der Älteste wieder einmal seinen Schlüsselbund verloren. Ob unser Schlüssel auch darauf war, will ich wissen, weil wir notorisch zu wenige Schlüssel haben. „Nein“, ­beruhigt er mich, „den hab’ ich schon ­separat im Sommer verloren.“ Der Blättermappe des Jüngsten fehlt nun doch noch eine Hasel, was wir dafür hielten, hat sich beim Einkleben als Was-weiß-ich-was herausgestellt. Nur falls noch jemand wissen will, wo sie denn hin ist, die Zeit.

