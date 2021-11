7712 Neuinfektionen, 403 Intensivpatienten in Österreich

Mit heutigem Stand wurden in Österreich 7712 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Vor einer Woche waren es noch rund 5400. Mehr als 400 Menschen müssen intensivbetreut werden.

In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 7712 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Gestern waren es 8178 neue Fälle, vor einer Woche noch 5398. Mit heutigem Stand müssen 403 Personen intensivmedizinisch betreut werden, das sind 26 mehr als gestern.



2152 Menschen werden mittlerweile aufgrund einer Coronavirus-Infektion in den Krankenhäusern behandelt. 39 weitere Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben. Insgesamt wurden bisher 11.554 Corona-Todesopfer in Österreich verzeichnet.

Weitere Infos folgen.

