Shiffrin lässt Parallelrennen in Lech aus

Sölden-Siegerin Mikaela Shiffrin macht der Rücken zu schaffen. Ihr Fokus gilt dem Slalom in Levi.

US-Skistar Mikaela Shiffrin wird am Samstag nicht am Parallel-Event in Lech teilnehmen. Seit ihrem Auftaktsieg beim Weltcup-Riesentorlauf in Sölden am 23. Oktober hat die 26-Jährige wegen anhaltender Rückenbeschwerden kaum trainieren können, weshalb ihr Trainer Mike Day den Verzicht auf das Rennen in Vorarlberg bekanntgab.

"Sie macht Fortschritte, aber bis heute haben wir nicht viel trainieren können", sagte Day am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP und ergänzte, dass die Teilnahme in Lech ohnehin nie am Plan gestanden sei. Die dreifache Gesamtweltcupsiegerin versucht ihre Rückenprobleme derzeit in Colorado in den Griff zu bekommen. Bereits eine Woche nach dem Lech-Rennen stehen in Levi in Finnland zwei Slaloms auf dem Programm.

(APA/dpa)