Impfgegner sollten "darüber nachdenken, ob eine Universität das Richtige für sie ist": Diese Meinung erläuterte Uni-Rektor Oliver Vitouch Montagnacht, freilich nicht ganz frei von Arroganz.

Sehr leise sprach Oliver Vitouch, Rektor der Uni Klagenfurt, gestern in der "ZiB Nacht". Was angesichts der besonders eindrücklichen Worte, die er kürzlich wählte, vielleicht erstaunt. Inhaltlich blieb er aber bei dem, was er zuvor gesagt hatte: Seine Universität stellt in dieser Woche auf 2G um. Die Corona-Impfung kategorisch abzulehnen, sei "mit einem Universitätsstudium schwer vereinbar", wie er sagte. Ein harter Standpunkt. Die Argumentation des Rektors zielte auf etwas sehr Grundlegendes. Nämlich die Frage, welche Haltung Studenten mitbringen müssen.