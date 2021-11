Republikaner empört: Die Muppets lassen sich impfen

Der gelbe Vogel Bibo aus der Sesamstraße äußert sich auf Twitter positiv über die Corona-Impfung. Impfskeptiker bezeichnen die Kampagne als „Propaganda für Fünfjährige“.

Die Republikaner schäumen. Auslöser sind diesmal aber nicht die Demokraten, sondern niemand geringerer als „Big Bird“, der große gelbe Vogel aus der Sesamstraße, der im deutschen Sprachraum als „Bibo“ bekannt ist. Der hat nämlich einen eigenen Twitter-Account, der von Mitarbeitern der Kinderserie betreut wird. Und die zwitscherten nun, dass Bibo sich gegen das Coronavirus impfen hätte lassen und damit glücklich sei.

„Mein Flügel tut noch ein wenig weh, aber ich habe heute einen extra Schutz-Booster bekommen, damit ich und andere gesund bleiben“, hieß es in dem Posting. Weiters klärt der Vogel auf, dass er bereits Impfungen bekommen hätte, seit er ein kleines Küken war. Auch der rote Muppet Elmo hatte sich im Vorfeld bereits auf Twitter über die Impfung geäußert. Er hätte sich über die Impfung informiert und freue sich auf seinen ersten Stich, hieß es dort. Präsident Biden gratulierte den Muppets auf Twitter und schrieb: „Impfen ist der beste Weg damit die ganze Nachbarschaft gesund bleibt."

„Regierungspropaganda für Fünfjährige"

Bibos Posting schlug hohe Wellen - insbesondere in der Blase der Corona-Leugner und Impfskeptiker. US-Senator Ted Cruz etwa bezeichnete den Beitrag der Sesamstraße als „Regierungspropaganda für Fünfjährige“ und machte so seinen Unmut deutlich. Auch Trump-Unterstützer und Fox-News-Moderator Steve Cortes zeigte sich auf Twitter brüskiert und bezeichnete die Impfkampagne der Sesamstraße als „böse“. Kinder wären statistisch gesehen „nicht gefährdet“ und sollten nicht „zu einer unerprobten Behandlung gedrängt werden“, so Cortes.

Kinder sind zwar keine Risikopatienten, können sich aber genauso mit dem Coronavirus anstecken und dieses weiterverbreiten. In den Vereinigten Staaten werden Kinder mit dem Vakzin von Pfizer/Biontech geimpft, das für diesen Zweck eine Notzulassung bekommen hatte. In Österreich soll es bald eine Impfstraße für Fünf- bis Zwölfjährige geben. Die Stadt Wien empfiehlt die Impfung für diese Altergruppe zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, möchte das Angebot aber auf freiwilliger Basis bereitstellen.

Spielerische Aufklärung

Tatsächlich ist es aber gar keine Neuigkeit, dass sich Charaktere aus der Sesamstraße für Aufklärung einsetzen. So hatte sich Bibo etwa bereits in den 1950er Jahren medienwirksam gegen Kinderlähmung impfen lassen. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Sesamstraße in Zusammenarbeit mit der US-Regierung bereits einige Impfkampagnen geschalten. So sollte die Durchimpfungsrate in den Vereinigten Staaten in die Höhe getrieben und die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten verhindert werden.

Die Sesamstraße will seit ihrer Gründung nicht nur unterhalten, sondern ihr Publikum auch aufklären und bilden. Dazu gehört es, kindgerecht über Gesundheitsthemen zu berichten, die von allgemeinem Interesse sind. Impfungen waren stets ein Teil davon und sind es auch während der Coronapandemie.